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TPBL》魔鬼主場最溫暖！夢想家5人得分上雙力退特攻收主場5連勝

2024/12/11 21:27

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今晚迎戰中信特攻，克服第三節的進攻當機，末節靠簡浩的三分彈以及林俊吉適時挺身而出，以92：80收下主場5連勝，維持主場不敗金身，特攻則苦吞本季對戰夢想家的3連敗。

簡浩。（TPBL提供）簡浩。（TPBL提供）

特攻首節兩位後衛柯南、劉人豪陸續因傷退場，魏嘉豪則陷入犯規麻煩，兩隊開賽都在尋找手感，夢想家首節尾聲靠簡浩底角外線破網帶著24：20些微領先進入次節。夢想家次節靠新洋將帕奇爾獨攬10分，包括節末一記暴扣，在上半場結束時取得46：35領先。特攻前兩節命中率僅39.5%，全隊得分最高者為銳尼的7分。

帕奇爾。（TPBL提供）帕奇爾。（TPBL提供）

易籃後，兩隊形成「打鐵大戰」，雙方在第三節的命中率都不到3成，夢想家單節更只攻下13分，在第四節開始前開始前追到只剩5分差，特攻末節開局就靠魏嘉豪、克力斯在外圍開火一舉超前比數，接著雙方你來我往，魏嘉豪在倒數6分鐘一記大號三分彈破網，再度助隊取得73：72超前。

兩隊在末節手感總算有所提升，夢想家關鍵階段靠簡浩先在倒數3分33秒外線破網，林俊吉兩度中距離得手拉開差距，隨後逐漸甩開特攻糾纏，終場以12分差收下勝利。

夢想家前役以32分差不敵國王，回到溫暖的主場終止2連敗，馬建豪拿下全隊最高15分、5籃板，林俊吉12分、3籃板、3助攻，高柏鎧11分、14籃板，霍爾曼13分、14籃板，帕奇爾替補上陣收下14分、7籃板。

特攻方面，克力斯拿下全隊最高19分、10籃板，謝亞軒挹注14分，5助攻，魏嘉豪替補上陣也有16分演出。

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

高柏鎧。（TPBL提供）高柏鎧。（TPBL提供）

謝亞軒。（TPBL提供）謝亞軒。（TPBL提供）

魏嘉豪。（TPBL提供）魏嘉豪。（TPBL提供）

銳尼。（TPBL提供）銳尼。（TPBL提供）

克力斯。（TPBL提供）克力斯。（TPBL提供）

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