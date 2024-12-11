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富邦U18青棒賽》12強出爐 首爾隊靠再見安打逆轉勝晉級

2024/12/11 21:36

韓國隊投手姜東勳。（記者羅國嘉攝）韓國隊投手姜東勳。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，今（11）日傍晚5點多結束小組賽程，順利挺進12強名單，包含新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣、澳洲昆士蘭、韓國京畿道，其中A組挑戰七連霸主新北藍、B組第一名台東縣、C組第一首爾、D組第一台中市則晉級8強。

今天第4天賽程，在三重棒球場由C組昆士蘭與屏東縣開場，昆士蘭前局因先發投手不穩情況下，緊急換上台裔投手張安毅止血，最終張安毅中繼2.1局無失分，率領昆士蘭贏球，以9：3擊敗屏東縣，拿下2勝1敗；B組大阪、新北白戰成3：3平手；C組首爾則靠著再見安打以5：4逆轉嘉義市，拿下3勝。至於在天母球場的A組新北藍以6：4戰勝南投縣，拿下3勝；A組花蓮縣以1：0驚險擊敗神奈川；B組台東縣則是7：0大勝京畿道。

新北白棒球隊球員撲壘。（記者羅國嘉攝）新北白棒球隊球員撲壘。（記者羅國嘉攝）

昆士蘭總教練Shayne Watson認為，陣中的2名台裔選手張安毅、宋坷睿幫助很大，「去年來時，對台灣的風格不是很了解，不知道會有這麼多短打、小球戰術，在有那次的接觸之後，今年來就比較知道要怎麼應對，開始知道怎麼跟亞洲球隊交手。」

而首爾今天面對嘉義縣的比賽一路落後，最終靠著韓、美混血捕手朴彛安代打敲再見安打，以5：4逆轉獲勝，朴彛安表示，這是自己人生第一次敲再見安打，他說：「這次比賽有好幾個國家參賽，包含澳洲、日本、台灣、韓國，所以會留下深刻印象，是個美好的回憶。」

面對接下來賽程，首爾總教練金景燮說，這個比賽應該關鍵在於投手部分，接下來會以每個球員的專長好好利用，並以團結的心，去完成每一場賽程。

體育局表示，明天將進行12強，由三重棒球場、天母棒球場同步開打，賽事期間免費入場，民眾也可透過粉專等直播平台全程轉播。

屏東縣對上昆士蘭。（記者羅國嘉攝）屏東縣對上昆士蘭。（記者羅國嘉攝）

新北白棒球隊球員討論應戰方式。（記者羅國嘉攝）新北白棒球隊球員討論應戰方式。（記者羅國嘉攝）

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