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冬盟》前U18冠軍羅暐捷大突破 聽牌「岡本和真紀錄」

2024/12/11 21:38

台灣山林隊羅暐捷。（記者廖耀東攝）台灣山林隊羅暐捷。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕冬季聯盟台灣山林隊羅暐捷今天對日職紅隊單場3支1，外帶2次四壞和1分打點，今年冬盟已累積25安，差1安追平巨人當家球星岡本和真在2015年的26安，也有機會挑戰吉田正尚的聯盟紀錄。

今年僅在中職一軍出賽1場的羅暐捷，季後在冬盟開幕連續10場敲安，5日對日職紅隊才吞3支0中斷紀錄，但隔場開始又是連續5場敲安，今在6局上一、二壘有人擊出適時安打，助隊攻下第1分，開啟扳平戰局的2分攻勢。

羅暐捷25安則高居聯盟第1，台灣選手紀錄是2017年王威晨的27安，接下來台灣山林隊還有3場比賽，羅暐捷不但有機會挑戰王威晨紀錄，再敲5安就能追平吉田正尚在2016年締造的史上單年最多安。

羅暐捷是統一獅在2019年選秀第2指名，跟今年世界12強冠軍投手林昱珉是當年U18世界盃的冠軍成員，進職棒5年仍在尋求穩定出賽機會，明年力拚破繭而出。

台灣山林隊今天前5局被椎葉剛封鎖，以2分落後，6至8局都突破日職紅隊的牛棚，7局林志綱安全式強迫取分送回追平分，8局再靠日職紅隊單局2次失誤，猛攻3分大局，終場以6：3取得勝利。

台灣山林隊先發投手、樂天桃猿今年選秀第7指名李家明投2局無失分，今年在冬盟先發4場防禦率僅1.06。另一個亮點是統一獅今年選秀第3指名鍾允華，今在6局下2出局接替投球，1.1局無安打無失分，本季冬盟出賽7場，防禦率仍是完美的0。

台灣山林隊投手李家明。（記者廖耀東攝）台灣山林隊投手李家明。（記者廖耀東攝）

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