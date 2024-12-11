羽球年終賽》李洋真的要退休嗎？ 麟洋配3局逆轉自家人

王齊麟、李洋。（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年世界羽聯年終總決賽今天點燃戰火，兩屆奧運金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟再度攜手征戰，首戰以16：21、21：16、21：18逆轉自家人李哲輝／楊博軒，李洋的好表現令人驚艷，鐵定是全台灣最會打羽球的大學教授。

李洋／王齊麟在巴黎奧運奪金後，並打完9月台北公開賽後就分道揚鑣，但他們是奧運金牌，所以早就獲得年終賽門票，兩人曾摘下2020年的年終賽冠軍，也是合拍後首座大賽冠軍，如今將在同場比賽為合拍劃下句點。

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王齊麟、李洋。（羽協提供）

李哲輝／楊博軒在今年3月德國公開賽奪冠，法國公開賽拿亞軍及全英公開賽晉級4強，可惜最後還是無緣進軍巴黎奧運，不過兩人還是持續努力也終於首次前進年終賽，另外他們也是今年台北公開賽冠軍。

李洋／王齊麟再度攜手征戰，又剛好遇到李哲輝／楊博軒，兩組人馬首次交鋒就是在2019年的第1次全國排名賽，當時也是兩組人首次參加正式比賽，轉眼間兩組人迎來第7次國際賽對決，前6次麟洋配以4勝2負稍佔上風。

李哲輝／楊博軒在首局11：7後又是連續得分拉開，即使麟洋配一度追近，但最後李哲輝的翻網球，讓王齊麟反應不及，「哲軒配」也就先下一城。

李洋／王齊麟在第二局還打出6：2開局，甚至李洋還可以連續多拍搶分成功，甚至大秀飛撲救球，證明自己仍有一定的實力，麟洋配也以11：9進入技術暫停，後來扳平戰局。李洋／王齊麟、李哲輝／楊博軒在決勝局持續激戰，李哲輝／楊博軒11：9領先，李洋／王齊麟又超前變成14：13、16：14領先，最後麟洋配還真的贏得勝利。

李哲輝/楊博軒。（羽協提供）

李哲輝/楊博軒。（羽協提供）

王齊麟、李洋。（羽協提供）

王齊麟、李洋。（羽協提供）

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