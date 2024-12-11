晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球年終賽》李洋真的要退休嗎？ 麟洋配3局逆轉自家人

2024/12/11 22:10

王齊麟、李洋。（羽協提供）王齊麟、李洋。（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年世界羽聯年終總決賽今天點燃戰火，兩屆奧運金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟再度攜手征戰，首戰以16：21、21：16、21：18逆轉自家人李哲輝／楊博軒，李洋的好表現令人驚艷，鐵定是全台灣最會打羽球的大學教授。

李洋／王齊麟在巴黎奧運奪金後，並打完9月台北公開賽後就分道揚鑣，但他們是奧運金牌，所以早就獲得年終賽門票，兩人曾摘下2020年的年終賽冠軍，也是合拍後首座大賽冠軍，如今將在同場比賽為合拍劃下句點。

王齊麟、李洋。（羽協提供）王齊麟、李洋。（羽協提供）

李哲輝／楊博軒在今年3月德國公開賽奪冠，法國公開賽拿亞軍及全英公開賽晉級4強，可惜最後還是無緣進軍巴黎奧運，不過兩人還是持續努力也終於首次前進年終賽，另外他們也是今年台北公開賽冠軍。

李洋／王齊麟再度攜手征戰，又剛好遇到李哲輝／楊博軒，兩組人馬首次交鋒就是在2019年的第1次全國排名賽，當時也是兩組人首次參加正式比賽，轉眼間兩組人迎來第7次國際賽對決，前6次麟洋配以4勝2負稍佔上風。

李哲輝／楊博軒在首局11：7後又是連續得分拉開，即使麟洋配一度追近，但最後李哲輝的翻網球，讓王齊麟反應不及，「哲軒配」也就先下一城。

李洋／王齊麟在第二局還打出6：2開局，甚至李洋還可以連續多拍搶分成功，甚至大秀飛撲救球，證明自己仍有一定的實力，麟洋配也以11：9進入技術暫停，後來扳平戰局。李洋／王齊麟、李哲輝／楊博軒在決勝局持續激戰，李哲輝／楊博軒11：9領先，李洋／王齊麟又超前變成14：13、16：14領先，最後麟洋配還真的贏得勝利。

李哲輝/楊博軒。（羽協提供）李哲輝/楊博軒。（羽協提供）

李哲輝/楊博軒。（羽協提供）李哲輝/楊博軒。（羽協提供）

王齊麟、李洋。（羽協提供）王齊麟、李洋。（羽協提供）

王齊麟、李洋。（羽協提供）王齊麟、李洋。（羽協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中