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足球》 確定了！FIFA 宣布2034年世界盃就在沙烏地阿拉伯

2024/12/12 06:49

沙烏地阿拉伯成為2034年男子足球世界盃的主辦國。（取自FIFA官方X）沙烏地阿拉伯成為2034年男子足球世界盃的主辦國。（取自FIFA官方X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際足總（FIFA）正式確認，沙烏地阿拉伯成為2034年男子足球世界盃的主辦國，這是繼卡達舉辦2022年世界盃之後，第二次由石油資源豐富的中東國家接手四年一度足壇盛事。

「大會的投票是響亮而明確的！」由於沙烏地阿拉伯是唯一申辦的候選者，FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）在蘇黎世主持的國際網路線上會議中，直接宣布此案獲得遠端200多個FIFA會員國代表鼓掌通過，「我完全相信我們的東道主，能夠解決籌備過程中所遭遇的所有問題，並且舉辦一屆滿足全球期望的世界盃。」FIFA也確認，將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥共同舉辦2030年世界盃，而阿根廷、巴拉圭、烏拉圭也會舉行比賽。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）發表聲明：「我們期待利用我們的優勢和能力，舉辦一屆非凡且前所未有的世界盃，為各地球迷帶來歡樂。」只不過，財大氣粗的沙國主權財富基金大舉進軍體壇，積極贊助網球、足球、F1賽車、高爾夫、拳擊等熱門職業運動，卻遭女權運動人士和LGBTQ （非異性戀族群）指控「體育洗白」，試圖掩飾該國侵犯人權等負面形象，也持續引發熱議。

國際特赦組織勞工權利和體育部負責人科伯恩（Steve Cockburn）在21個單位發表聯合聲明中表示：「FIFA在沒有確認充分的人權保護情況下，魯莽地決定把2034年世界盃主辦權授予沙烏地阿拉伯，將使許多人的生命面臨危險，工人將受到剝削，甚至死亡。」

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