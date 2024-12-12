羽球》沒水準！ 「麟洋配」最後一舞 小粉紅竟高喊台灣是中國的

李洋／王齊麟在場上露出尷尬笑臉。（資料照，羽球協會提供）

〔體育中心/綜合報導〕「麟洋配」李洋/王齊麟昨天在世界羽聯年終總決賽以16：21、21：16、21：18逆轉自家組合李哲輝/楊博軒，不過在比賽場上卻出現有愛國小粉紅高喊「台灣是中國的」，讓觀眾們再次感受到中國觀眾沒水準的一面。

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由於李洋在今年結束就要退休，本次年終總決賽是他繼9月的台北公開賽後再次與王齊麟合拍。在最後一役賽前王齊麟就表示，此役最重要的不是贏球，而是享受「麟洋配」最後一舞的每一場球賽。兩屆奧運金牌組合也在首戰逆轉擊敗自家人李哲輝/楊博軒收下首勝。

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儘管場上四人打得精彩，此次在中國杭州杭州奧體中心體育館舉行的賽事，卻有小粉紅在場下攪局，有大媽向麟洋配高喊：「麟洋，台灣是中國的，知道嗎？」此句一出現場便出現歡呼聲，該大媽後續再喊一次：「台灣是中國的，知道嗎？」，現場也響起此起彼落的中國、台灣吶喊聲，李洋與王齊麟只能在場上無奈地露出笑臉，展現出那些泱泱大國觀眾沒有展現出來的風度。

賽後李洋與王齊麟兩人都沒有特地為此事多加著墨，李洋在社群軟體上寫道：「我打一場少一場，大家看一場少一場，我跟大家一樣珍惜在場上的每個時刻。謝謝齊麟、哲輝和博軒，說好了這次要開心打球，場上要多點笑容，雖然第一場就是內戰，但能和你們一起在場上拼搏的感覺真好。」王齊麟則表示：「熟悉的味道，珍惜「麟洋配」的每一刻。」

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