晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》沒水準！ 「麟洋配」最後一舞 小粉紅竟高喊台灣是中國的

2024/12/12 07:26

李洋／王齊麟在場上露出尷尬笑臉。（資料照，羽球協會提供）李洋／王齊麟在場上露出尷尬笑臉。（資料照，羽球協會提供）

〔體育中心/綜合報導〕「麟洋配」李洋/王齊麟昨天在世界羽聯年終總決賽以16：21、21：16、21：18逆轉自家組合李哲輝/楊博軒，不過在比賽場上卻出現有愛國小粉紅高喊「台灣是中國的」，讓觀眾們再次感受到中國觀眾沒水準的一面。

相關影片請點此

由於李洋在今年結束就要退休，本次年終總決賽是他繼9月的台北公開賽後再次與王齊麟合拍。在最後一役賽前王齊麟就表示，此役最重要的不是贏球，而是享受「麟洋配」最後一舞的每一場球賽。兩屆奧運金牌組合也在首戰逆轉擊敗自家人李哲輝/楊博軒收下首勝。

儘管場上四人打得精彩，此次在中國杭州杭州奧體中心體育館舉行的賽事，卻有小粉紅在場下攪局，有大媽向麟洋配高喊：「麟洋，台灣是中國的，知道嗎？」此句一出現場便出現歡呼聲，該大媽後續再喊一次：「台灣是中國的，知道嗎？」，現場也響起此起彼落的中國、台灣吶喊聲，李洋與王齊麟只能在場上無奈地露出笑臉，展現出那些泱泱大國觀眾沒有展現出來的風度。

賽後李洋與王齊麟兩人都沒有特地為此事多加著墨，李洋在社群軟體上寫道：「我打一場少一場，大家看一場少一場，我跟大家一樣珍惜在場上的每個時刻。謝謝齊麟、哲輝和博軒，說好了這次要開心打球，場上要多點笑容，雖然第一場就是內戰，但能和你們一起在場上拼搏的感覺真好。」王齊麟則表示：「熟悉的味道，珍惜「麟洋配」的每一刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中