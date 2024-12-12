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MLB》教士願意大拍賣？ 王牌先發、打擊王、4屆明星都上貨架

2024/12/12 07:57

教士王牌先發投手席斯。（資料照）教士王牌先發投手席斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊在去年冬天把索托（Juan Soto）賣給洋基，包裹之一的金恩（Michael King）成長為陣上另一位可靠的先發投手，今年冬天教士可能再次開賣，據傳王牌投手席斯（Dylan Cease）、打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）以及4屆全明星柏格茲（Xander Bogaerts）都在貨架上。

大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露了教士願意開賣三名好手的消息，其中席斯與阿拉耶茲兩人預計會在下個賽季結束後成為自由球員，兩人有機會獲得許多球隊的興趣。相較之下柏格茲的賣相就很差，他目前才在11年2.8億美元的第3年，且今年球季的攻擊指數只有0.688，創2014年來新低。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）以及摩洛西（Jon Paul Morosi）都表示，由於近期市場投手價格上升，加上有可能獲得的右投手越來越少，席斯逐漸變成各隊開始談論的目標。這位將滿29歲的右投，本季在教士主投33場先發，拿下14勝11敗，189.1局送出224次三振，防禦率3.47。

打擊王阿拉耶茲。（資料照）打擊王阿拉耶茲。（資料照）

柏格茲轉隊機率不高。（資料照）柏格茲轉隊機率不高。（資料照）

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