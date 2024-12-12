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MLB》索托最高261億正式加盟！ 大都會老闆：隊史開創性的時刻

2024/12/12 08:27

大都會正式簽下索托。（圖片取自大都會官方X）大都會正式簽下索托。（圖片取自大都會官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今天正式簽下天才打者索托（Juan Soto），大聯盟官網也揭露了這張15年7.65億美元，大聯盟官網也揭露這張史上最大合約的細節。

官網提到，索托的合約有著完整的不可交易條款，7500萬美元簽約金，在5個賽季結束後有跳脫條款，並且沒有延遲付款。而關於該跳脫條款，大都會可以在2029年後，選擇把索托剩下10年合約的均薪從5100萬增加到5500萬，來否決他的跳脫權。若大都會做出該選擇，那索托的合約將會來到15年8.05億美元（約新台幣261億），均薪5366萬美元。

大都會老闆寇恩（Steve Cohen）聲明提到：「這對大都會隊史來說是個開創性的時刻，索托擁有世代級別的天賦。他不僅帶來了歷史級的數據，還有冠軍血統。我們的粉絲們都對他的加盟感到很興奮。Juan來到皇后區了。恭喜，Juan。」

官網提到，雖然大谷翔平在上季跟道奇簽下10年7億美元的合約，但其中有97%都是延遲付款，讓他的合約現值落在4.61億美元。但索托的合約直接海放了大谷的合約，同時也在每個層面上海放所有的大聯盟合約，索托的合約比原本大都會隊史的最高合約，林多（Francisco Lindor）簽下的3.41億美元還要高兩倍以上。

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