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MLB》不只天使有興趣！傳國民想將洋基「托天子」改造成三壘手

2024/12/12 08:32

托瑞斯。（資料照）托瑞斯。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）季後成為自由球員，先前傳出天使對他感興趣，根據《紐約郵報》記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，除了天使外，國民也展現出對托瑞斯的興趣。

即將滿28歲的托瑞斯，今年開季表現低迷，一度失去了開路先鋒的位置，直到8月中旬才奪回首棒打者的位置，8月16日之後平均打擊率高達0.313，托瑞斯本季出賽154場，繳出15轟、63打點，打擊率0.257。

托瑞斯生涯專職二壘，過去偶爾客串過游擊，今年則是全待在二壘防區，洋基季中交易來奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）時，托瑞斯拒絕移防三壘。不過薛爾曼報導，國民向托瑞斯詢問改守三壘的可能性，因為國民主戰二壘手是賈西亞（Luis García Jr.）。

不過薛爾曼認為，托瑞斯現在可能更有動力改守三壘，以提高自己的合約價值，而他也還有一整個休賽季的時間可以訓練；薛爾曼也提出另一可能性，國民可以試想讓托瑞斯續留二壘，並觀察賈西亞的交易市場。左打的賈西亞本季出賽140場，打擊率0.282，累積18轟、70分打點，OPS+為115。

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