MLB》洋基索托爭奪戰敗給大都會！總管坦言盡力、準備搶佐佐木朗希

索托。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在索托（Juan Soto）爭奪戰敗給大都會，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天受訪時坦言已經盡力，同時凱許曼也表示，洋基已經準備好對佐佐木朗希的簡報，並盛讚佐佐木朗希的實力。

26歲的索托以15年7.65億美元（約新台幣250億）的史上最大合約轉戰同城球隊紐約大都會，而洋基向索托陣營開出的最終報價是16年7.6億美元，雖然合約年限比大都會多一年，但總值、年均薪都輸，最終只能眼睜睜看著索托加盟大都會。

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洋基總管凱許曼今受訪，談到索托爭奪戰敗給大都會，凱許曼坦言對此結果完全不後悔，也認為洋基已經竭盡所能挽留索托。另外，先前傳出洋基不願提供索托的家人球場包廂，是洋基在爭奪戰中敗北的關鍵，但凱許曼認為這不會對結果有任何影響，「那些為我們賺很多錢的頂尖球員，如果想要包廂就會自己去買。」

此外，日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希，日前已正式透過入札制度挑戰大聯盟舞台，傳出吸引至少20支美職球隊爭奪。而凱許曼也透露，球團已經準備好對佐佐木朗希的招募簡報，「他是渴望偉大的強投，他的目標是成為地球上最好的投手之一，我們當然希望能夠參與其中，讓這一切能夠實現。」

佐佐木朗希。（資料照）

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