MLB》洋基、紅襪世仇交易！ 條紋軍用過剩捕手戰力換小聯盟投手

洋基捕手納瓦瑞茲轉戰紅襪。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與世仇紅襪進行交易，紅襪獲得捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez），洋基則收下小聯盟投手羅德里奎茲克魯茲（Elmer Rodriguez-Cruz）還有25萬的國際簽約金額度。

26歲的納瓦瑞茲在洋基40人名單當中，今年球季在大聯盟初登場，共出賽6場，敲出3支安打，打擊率2成31。納瓦瑞茲本季在3A表現不俗，打擊三圍.254/.370/.412，敲出20支二壘安打與11發全壘打，保送率是優異的13.9%，不過三振率也有26.1%。

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原本紅襪40人名單中的捕手僅有王康納（​Connor Wong），《MLBTR》認為，納瓦瑞茲加入後，紅襪仍有機會尋找一名捕手老將來擔任王康納的替補，因為納瓦瑞茲還有2個小聯盟下放權，還能夠放他到小聯盟增加陣容彈性。為迎來納瓦瑞茲，紅襪選擇把瓦德茲（Enmanuel Valdez）給指定讓渡。

在交易前，洋基40人名單共有5位捕手，分別是納瓦瑞茲、埃斯卡拉（J.C. Escarra）、羅德里奎茲（Jesus Rodriguez）、崔維諾（Jose Trevino）以及威爾斯（Austin Wells）。如今洋基賣掉一位捕手並換來21歲的羅德里奎茲克魯茲，上季他在1A與高階1A合季21場出賽有20場先發，防禦率2.91。

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