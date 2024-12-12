路跑》渣打馬明年1/12登場 房思瑜淨街慢跑、現身視障陪跑訓練營

房思瑜透過Futuremakers公益計畫關懷社會，支持弱勢青年。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕即將於2025年1月12日開跑的渣打台北公益馬拉松，將有2.5萬名跑友熱情支持，其中更包含121位視障跑者在陪跑員的協助下挑戰自我，成就國內視障跑者參與人數最多的馬拉松賽事。在賽事中擔任13K Plogging 淨街慢跑隊長的運動女神房思瑜更是驚喜現身由台北市視障者家長協會安排的「視障陪跑訓練營」，為即將起跑的賽事暖身。

台灣首位挑戰波士頓馬拉松的視障跑者洪國展在陪跑訓練營中提到：「視障陪跑訓練營不僅是讓一般民眾了解視障朋友各項需求的重要媒介，更是協助一般民眾透過跑步進行交流，了解視障並不是限制，而是無限可能的開始，透過馬拉松，呼應『Run for change改變，從跑步開始』的賽事主題，讓每一個人都能用全新的角度看待視障者。」首度參與陪跑訓練營的跑友林先生分享：「從2019年起，我每年都參加渣打馬，過去以個人成就為目標，然而，今年我轉換角色，希望透過陪跑幫助他人，重新賦予跑步新的意義。」

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渣打馬的「跑者訓練營」將訓練時程從今年11月起延伸至明年1月，透過定期課程追蹤跑友進度，以及針對不同備賽階段調整訓練計劃，強化跑友的實戰能力，打造更全面、更科學的備賽體驗。

渣打馬賽前一天的「5KShakeout Run」，也將由NBRC的教練帶領國際跑者探索台北城市魅力。路線將穿越台北 101等知名地標，在體驗台灣獨有的熱情中，拓展更多國際交流的機會。

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