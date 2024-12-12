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TPBL》聯盟得分王掰掰 特攻簽下全能型前鋒德芬還預告會有新洋將

2024/12/12 11:19

中信特攻簽下德芬（Tevin Mack）。（特攻提供）中信特攻簽下德芬（Tevin Mack）。（特攻提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕昨天輸給福爾摩沙夢想家的中信特攻，今天宣布與聯盟得分王捷翼（James Eads）解約，簽下美國籍的全能型前鋒德芬（Tevin Mack）。

27歲的美國籍前鋒德芬，身高200公分、體重104公斤，大學期間於NCAA一級男子籃球錦標賽征戰，職業生涯曾在希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）及CBA打球。

德芬擁有在歐、亞兩洲的高層級聯盟出賽經驗，加上良好的身材條件及敏捷的速度，中信特攻總經理劉志威認為，德芬的加入能讓球隊的運作更加靈活，而他也是機動性很好的3、4號位，不論身體素質或是面框的進攻皆具優勢，可以做4號的對位防守，在球隊的運作上會比較靈活。

特攻表示，經過整體評估後，依照球隊隊形需求調整，決議與場均攻下24分的捷翼解約，目前特攻外援戰力包含前鋒銳尼（Raynere Thornton）、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）、後衛柯南（Conner Frankamp），以及新任特務德芬，中信特攻將持續調整洋將陣容，預計再補強一位大洋將，將於近日官宣。

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