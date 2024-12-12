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亞太聽障運動會》崇實高工劉沁瑀獲跆拳道品勢雙料銅牌

2024/12/12 12:01

劉沁瑀（左2）勇奪跆拳道「個人品勢」及「雙人品勢」雙料銅牌。（崇實高工提供）（記者顏宏駿攝）劉沁瑀（左2）勇奪跆拳道「個人品勢」及「雙人品勢」雙料銅牌。（崇實高工提供）（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕第10屆亞太聽障運動會日前在吉隆坡落幕，代表台灣出賽的國立員林崇實高工體育班學生劉沁瑀勇奪跆拳道「個人品勢第三名」及「雙人品勢第三名」，今天校方表揚。

這是劉沁瑀首度在國際賽中發光發熱，她過去曾代表彰化縣參加全中運獲得第5名，因為是聽障選手，面對一般選手屬於「越級打怪」，能獲得名次已屬難得。這次在國際賽獲得佳績讓她吃下定心丸，也激勵她邁向更大的目標，將挑戰2025年日本東京聽障奧運的選拔賽。

劉沁瑀從國小二年級就在彰化勁強國際跆拳道道館學跆拳道，至今已9年。她回憶當年進入選手班的艱辛，訓練過程常因為拉筋痛苦而哭泣，也曾無法掌握某些動作而沮喪，但她未曾放棄。一次又一次苦練，克服了身心的挑戰，越來越堅定地走向目標。

高中選擇進入員林崇實高工體育班繼續跆拳道選手生涯，每當比賽取得佳績，總感到無比的滿足與成就感，這是支撐她持續努力的最大動力。劉沁瑀說，要感謝教練們的悉心指導，尤其員林崇實高工兩位教練嚴格教學，讓她在每一次的挑戰中不斷成長，逐步邁向自己的夢想。

「我的目標是能在國際賽中奪得金牌，並且每一次的國際聽障比賽都能入選國家隊，再次創下佳績。」劉沁瑀說，這些成就不僅屬於她自己，也為她所代表的學校和國家帶來榮耀。

校長陳威男表示，運動競技表現需要學生及教練不斷的練習、修正、再練習，讓每滴汗水轉換成身體肌肉記憶，時刻提醒自己專心、用心對待每次練習及每場比賽，才能將努力轉化為成就，劉沁瑀獲得國際賽雙料銅牌，對全校教師也是莫大的鼓勵。

劉沁瑀勇奪跆拳道「個人品勢」及「雙人品勢」雙料銅牌。（崇實高工提供）（記者顏宏駿攝）劉沁瑀勇奪跆拳道「個人品勢」及「雙人品勢」雙料銅牌。（崇實高工提供）（記者顏宏駿攝）

劉沁瑀勇奪亞太聽障運動會銅牌，獲校方表揚。（記者顏宏駿攝）劉沁瑀勇奪亞太聽障運動會銅牌，獲校方表揚。（記者顏宏駿攝）

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