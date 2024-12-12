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U12亞洲少棒》台灣小將奪冠許願要這個 盧秀燕邀進市府直接送

2024/12/12 11:46

台灣小將U12奪冠許願要這個， 盧秀燕邀進市府直接送。（圖：市府提供）台灣小將U12奪冠許願要這個， 盧秀燕邀進市府直接送。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中棒球小將日前挑戰2024年第11屆U12亞洲少棒錦標賽，再創傳奇 奪冠，台中有包括忠孝國小的田允祈、黃力垣及自由國小的楊柏勛均是冠軍隊員，其中黃力垣更獲大會MVP，之前小將許願最想要的禮物是「棒球手套」，台中市長盧秀燕昨（11日） 邀請3名台中之光到市府，除各頒贈1萬2千元體育獎金外，更送上新手套，讓3人開心不已，也回贈簽名球，提前耶誕交換禮物。

U12亞洲少棒錦標賽11月23日至11月29日在日本愛媛縣松山市、今治市舉辦，共有8個國家參賽，台灣隊歷經3天分組預賽，以B組預賽第2晉級複賽，在與A組進行2日交叉循環賽後挺進冠軍戰，最後以5比1打敗韓國隊奪得冠軍、完成2連霸。

其中台中有3名小將是台灣隊的台灣小英雄，盧秀燕肯定台中小將因為日常努力不懈，如今讓台中市與有榮焉。3名球員分享奪冠心路歷程，強調「團結與堅持是奪冠的關鍵」，訓練過程中教練們一再耳提面命要具備「抗壓性」，他們通過平時的充分訓練，才能在賽場上面對挑戰時冷靜應對。

盧秀燕也頒3名台中棒球小將各1萬2千元獎勵金，因市府也另準備神祕禮物，私下探聽得知3人許願想要新的棒球手套，昨日也送上棒球手套，讓球員開心不已，回贈簽名球給盧秀燕；盧秀燕肯定3人真心愛棒球， 另也鼓勵除運動發展外，也可培養其他興趣，開拓視野，讓生活更加充實、有樂趣。

台灣小將U12奪冠送盧秀燕簽名球。（圖：市府提供）台灣小將U12奪冠送盧秀燕簽名球。（圖：市府提供）

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