富邦U18青棒賽》張育豪雙長打加勝打 高雄市克昆士蘭晉8強

高雄市張育豪敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕高雄市發揮長打火力，第4棒張育豪擊出二、三壘打各1支，打下勝利打點，9:1大勝澳洲昆士蘭，打進新北富邦青棒賽8強。

高雄市擊出9支安打，包括4支二壘打、2支三壘打，總教練洪榮宏表示，因為觀察到昆士蘭投手的變化球比較不準，賽前提醒打者鎖定直球攻擊，而且希望他們多一些打擊機會，為之後的比賽做準備，即使三壞球也不要等，有好球的積極出棒，發揮得相當不錯。

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高雄市陳韋帆和謝程安也打出雙安打，第1棒陳韋帆和張育豪一樣打出二、三壘打，第4局率先上場擊出三壘打更搶攻本壘，可惜被觸殺出局。

高雄市先發投手陳宥銘第1局被昆士蘭前兩棒連續安打失1分，之後有效壓制昆士蘭打擊，投到4局結束只再被擊出1支安打，投出7次三振，包括連4K。

洪榮宏表示，昆士蘭對變化球的攻擊比較弱，有提醒投手2好球後用變化球決勝，陳宥銘原本不是三振型投手，今天變化球控制得不錯，才能投出這麼多三振，才2年級的陳宥銘很值得期待。

高雄市張育豪敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

高雄市先發投手陳宥銘。（記者陳志曲攝）

高雄市謝程安敲出一壘安打。（記者陳志曲攝）

高雄市陳韋帆敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）

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