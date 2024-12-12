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MLB》規則五選秀挑走道奇潛力左投！ 天使總管盛讚：很難得

2024/12/12 12:59

天使在大聯盟規則五選秀挑走道奇左投麥克丹尼爾斯。（圖片取自X）天使在大聯盟規則五選秀挑走道奇左投麥克丹尼爾斯。（圖片取自X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕規則五選秀今天登場，道奇在大、小聯盟的選秀合計被別隊選走五人，其中順位最高的是在大聯盟規則五選秀，被天使在第三順位拿到的左投麥克丹尼爾斯（Garrett McDaniels），而道奇只在小聯盟規則五選秀拿到金鶯的24歲外野手羅德斯（John Rhodes）。

道奇在小聯盟規則五選秀當中，以首輪第28順位選下金鶯羅德斯，本季他在2A出賽104場，敲出8轟、47分打點，但打擊率僅2成02，吞下98K，只選到31BB，生涯在小聯盟4年打擊率僅2成25。

道奇在大聯盟規則五選秀，被天使以第三順位挑走左投麥克丹尼爾斯，他會被排在天使農場第29名，新賽季有機會在大聯盟亮相。

天使總管米納斯安（Perry Minasian）稱讚道：「他有著很棒的手臂，還能投兩種轉速不俗的變化球。他可以丟到94-95英里，有著不錯的三振能力也能製造滾地球。」

米納斯安直言，雖然麥克丹尼爾斯的層級不高（2A），「但球威就是球威，所以我們感覺他值得這個順位。左投後援很難得。」米納斯安也認為，麥克丹尼爾斯有機會擠進球隊輪換陣容當中。

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