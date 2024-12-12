路跑》國際跑者歷年最多 首獲金標認證台北馬週末開跑

台北馬拉松將於本週末登場。（台北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕一年一度路跑盛事台北馬拉松本週末開跑，台北市體育局指出，今年迎來歷年最多的4380位國際跑者，參賽選手陣容星光熠熠，期盼2萬8千名跑者在台北街頭盡情馳騁，跑出最佳成績。

體育局表示，今年參賽選手有來自肯亞的Brimin KIPKORIR領銜等16名WA標籤認證世界級選手，國內則有「黑色閃電」蔣介文、陳逸寧、周庭印、曹純玉等賽道王者；賽會並安排全國運動會馬拉松最年輕紀錄保持人鄭子健領軍配速團，終點線上則有極地超級馬拉松名將陳彥博等金牌級嘉賓為選手掛牌。

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體育局指出，今年首度晉升金標籤的台北馬，規劃持續升級，包括首次設置跑者祈福牆、打卡公里牌、增設半馬輪椅組、金標志工徽章、淨山活動及掛牌嘉賓等；在最重要的補給站設置上，首度於20公里、25公里、30公里等3站提供跑者能量膠，而其他還有鳳梨酥、洋芋薯條、造型餅乾、仙草冰及花生巧克力牛軋糖等分散於各站，讓選手適時補充能量。

體育局長王泓翔也提醒，根據氣象預報，賽事當天（15日）氣溫約為適宜的12至16度，下雨機率為15％，氣候影響便是長跑最大考驗之一，選手賽前務必有充足睡眠、保持平穩心情，當天要先吃早餐避免空腹，並做好保暖及熱身，若有身體不適務必量力而為，以健康安全為第一優先。

台北馬拉松將於本週末登場。（台北市體育局提供）

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