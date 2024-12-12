彰藝中棒球隊校友游竣宥、現役黃靖智再創佳績

彰藝中高二生、棒球隊捕手黃靖智，入選U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，打棒球邁向新里程。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化藝術高中棒球隊再度傳來捷報！2名棒球隊員分別在棒球生涯中創下新里程碑；高二生、現役隊員黃靖智，成功入選U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，校友游竣宥則在國內職棒選秀中脫穎而出，被中信兄弟球隊相中，正式踏入職業棒球殿堂。

彰藝中棒球隊多次為國內外棒球舞台送出優秀人才，游竣宥和黃靖智再創佳績，延續了學長們的輝煌傳奇，包括今年在世界棒球12強賽奪冠的江國豪與陳冠偉，以及職棒名將李祐賢、郭泰呈、薛毓達，甚至是「社區棒球旅美第一人」沙子辰，這些傑出校友們不僅代表彰化，更在國際棒球界闖出屬於自己的天地。

請繼續往下閱讀...

彰化縣長王惠美今天特別為兩位棒球新星的佳績表示祝賀。她說，這些年輕選手在興趣與專長上的亮眼表現，不僅為家鄉增光，也激勵更多彰化的孩子追求夢想。她強調，縣府將持續投入資源，讓在體壇發光發熱的彰化囝仔飛得更高、更遠。

今年台灣隊在世界棒球12強賽成功摘冠，儘管隊上並無選手設籍彰化，不過，他們與彰化的淵源深厚，好比說，12強世界冠軍投手江國豪從小在彰化縣員林市長大，員林市是他的棒球扎根地，還有更多優秀的球員，學生時期就讀彰藝中，彰化縣是讓他們在棒球世界站得更穩，發展越來越好的地方。每個人在體壇的傑出表現，讓「彰化縣是體育沙漠」傳聞早已不攻自破。

彰化藝中校友游竣宥在國內職棒選秀中脫穎而出，被中信兄弟球隊相中，正式踏進職業棒球殿堂。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法