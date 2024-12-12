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富邦U18青棒賽》張育豪期許全方位捕手 為將來和洋投溝通學英文

2024/12/12 12:42

張育豪。（記者陳志曲攝）張育豪。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕高雄市的亞青國手張育豪今天打出反方向的二壘打和三壘打，總教練洪榮宏表示，張育豪是攻擊型捕手，希望他追求長打，張育豪則期許自己能成為全方位捕手，甚至已經想到將來如果進職棒，需要和洋投溝通，特別努力學英文。

張育豪身高183公分、體重84公斤，洪榮宏指出，張育豪的體型和打擊力量都非常好，如果只求安打就太可惜了，希望他能以拉打的方式全力揮擊，發揮長打火力，將來要在職棒發展比較有利。

張育豪表示，上週參加NIKE青棒訓練營，吉力吉撈也告訴大家，如使不是拉打也要全力揮擊，打出去的球才會更有力量，高中還沒有打過全壘打，雖然也會想開轟，還是要看場上狀況來攻擊。

對於總教練的攻擊型捕手期許，張育豪表示，更希望能成為全方位捕手，不止打擊有貢獻，守備和配球等各方全都要更好，能夠hold全場，自己也特別努力學英文，將來如果能夠直接和洋投溝通，不必透過翻譯，效果會更好。

張育豪從小就有很好的臂力，小學曾經拿過壘球擲遠第1名，訓練營時也被吉力吉撈稱讚是傳球臂力最好的捕手，原本也有很好的速度，曾經是400接力第1和跳遠第2名，不過，張育豪表示，國中因為受傷將近1年沒有運動，體重從60公斤暴增到80公斤，速度就回不來了，受傷後也從內野手改練捕手，雖然一開始有些排斥，成為棒球生涯的轉捩點。

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