NBA》終於贏了！火箭中止對勇士15連敗 闖NBA盃4強

火箭擊敗勇士闖進NBA盃4強。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭今迎戰勇士，兩隊一路激戰到最後一刻，靠著J.格林（Jalen Green）關鍵罰球，以91：90搶下NBA的4強門票，也成功終止對勇士的跨季15連敗。

勇士日前陷入5連敗低潮，但擊敗火箭止敗，也豪取對戰15連勝，今天在NBA盃8強碰頭，不只要尋求4強門票還要延續對戰連勝紀錄。

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火箭開賽取得領先，第2節拉出20：8攻勢，取得雙位數優勢，並在森根（Alperen Sengun）獨攬14分帶領下，半場打完暫時以44：37領先。勇士方面，柯瑞（Stephen Curry）和庫明加（Jonathan Kuminga）都進帳10分。

易籃後，勇士持續緊追，柯瑞、希爾德（Buddy Hield ）接力得分，追到1分差，加上傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）兩罰俱中，率隊超車。

即便被超車，火箭在末節一路緊追，但關鍵時刻沃特斯（Lindy Waters III）飆進三分球，助勇士穩住局面，戰況膠著時，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加輪流跳出轟進三分彈，勇士持續保有優勢。

不過，范維利特（Fred VanVleet）飆進三分球，火箭追到3分差，加上D.格林（Draymond Green）失誤，森根又上籃拿下分數，雙方僅剩1分差。關鍵時刻，兩隊出現爭球狀況，但庫明加犯規，把J.格林送上罰球線，兩罰俱中助隊以1分超前，加上勇士最後一擊戰術執行失敗，以1分差落敗。

火箭森根繳出全隊最高26分、11籃板、5助攻，J.格林12分；勇士方面，庫明加拿下全隊最高20分、7籃板，柯瑞19分次之。

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