晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》關鍵吹判讓比賽變調！勇士主帥怒批不合情理：從沒在NBA看過

2024/12/12 14:15

J.格林與庫明加在爭搶球時，裁判吹勇士爭搶球犯規，最終J.格林罰進兩球逆轉比賽獲勝。（法新社）J.格林與庫明加在爭搶球時，裁判吹勇士爭搶球犯規，最終J.格林罰進兩球逆轉比賽獲勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在NBA盃4強面對火箭，末節勇士領先1分時的關鍵時刻，勇士在爭搶球時被吹判犯規，火箭J.格林（Jalen Green）穩罰2球逆轉勝局，終結火箭對勇士的15連敗並順利闖進NBA盃4強，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直批他上次看見這種吹判，是30年前的大學比賽。

兩隊本場比賽陷入焦土戰，共有6次互換領先，兩隊命中率都在45.8%以下，全場出現25次犯規，在比賽最後的一個回合，柯瑞（Stephen Curry）於勇士1分領先時投三分未進，兩隊在地上爭搶籃板球，最終裁判給庫明加（Jonathan Kuminga）犯規，J.格林得以站上罰球線上，他也穩罰2球，幫助球隊以91：90氣走來訪的勇士。

賽後勇士總教練柯爾怒噴最後一個吹判，他直呼從來沒看過在距離籃框80英尺，應該是要跳球的狀況下被吹爭搶球犯規：「我從來沒看過。我認為我大概在30年前的大學籃球比賽看過，但從來沒有在NBA層級看過。這真的...不合乎情理。我甚至不知道發生了什麼事情。球權未定的球，在地板上爭球，距離籃框80英尺，然後你在大夥都還在搶球的時候吹了決定比賽的2罰？」

柯爾續噴：「你可以給他們暫停然後讓球員決定比賽。這就是你應該要吹判的方式。特別是這場比賽完全就是一場摔角大戰。他們什麼吹判都沒拿到。柯瑞在跳投的時候被肘擊，沒吹。你已經建立你在這場比賽是怎樣都不會吹判的基礎了。這就是一場肢體碰撞的比賽。結果你卻在比賽的關鍵時刻，應該要吹跳球的時候吹了爭搶球犯規？」柯爾最後重申了他的詫異：「我很震驚，我很震驚。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中