NBA》關鍵吹判讓比賽變調！勇士主帥怒批不合情理：從沒在NBA看過

J.格林與庫明加在爭搶球時，裁判吹勇士爭搶球犯規，最終J.格林罰進兩球逆轉比賽獲勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在NBA盃4強面對火箭，末節勇士領先1分時的關鍵時刻，勇士在爭搶球時被吹判犯規，火箭J.格林（Jalen Green）穩罰2球逆轉勝局，終結火箭對勇士的15連敗並順利闖進NBA盃4強，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直批他上次看見這種吹判，是30年前的大學比賽。

兩隊本場比賽陷入焦土戰，共有6次互換領先，兩隊命中率都在45.8%以下，全場出現25次犯規，在比賽最後的一個回合，柯瑞（Stephen Curry）於勇士1分領先時投三分未進，兩隊在地上爭搶籃板球，最終裁判給庫明加（Jonathan Kuminga）犯規，J.格林得以站上罰球線上，他也穩罰2球，幫助球隊以91：90氣走來訪的勇士。

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賽後勇士總教練柯爾怒噴最後一個吹判，他直呼從來沒看過在距離籃框80英尺，應該是要跳球的狀況下被吹爭搶球犯規：「我從來沒看過。我認為我大概在30年前的大學籃球比賽看過，但從來沒有在NBA層級看過。這真的...不合乎情理。我甚至不知道發生了什麼事情。球權未定的球，在地板上爭球，距離籃框80英尺，然後你在大夥都還在搶球的時候吹了決定比賽的2罰？」

柯爾續噴：「你可以給他們暫停然後讓球員決定比賽。這就是你應該要吹判的方式。特別是這場比賽完全就是一場摔角大戰。他們什麼吹判都沒拿到。柯瑞在跳投的時候被肘擊，沒吹。你已經建立你在這場比賽是怎樣都不會吹判的基礎了。這就是一場肢體碰撞的比賽。結果你卻在比賽的關鍵時刻，應該要吹跳球的時候吹了爭搶球犯規？」柯爾最後重申了他的詫異：「我很震驚，我很震驚。」

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