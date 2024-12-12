冬盟》日職白隊只靠坂本勇人打下1分 台灣海洋隊贏得漂亮

謝葆錡繳4局無失分好投拿下單場MVP。（中職提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天進行例行賽最後一天賽程，午場台灣海洋隊不斷搶分，加上投手群有效壓制，最終就以6：1擊敗日職白隊。

1局下台灣海洋隊靠開路先鋒張祐嘉開轟先馳得點，2局下該局首棒打者李展毅擊出二壘安打，靠隊友滾地球進佔三壘，林岳谷高飛犧牲打再添1分，4局下一出局三壘有人，李展毅適時安打進帳1分打點。

請繼續往下閱讀...

7局下台灣海洋隊攻勢再起，兩出局一、二壘有人，拿莫．伊漾安打進帳分數，8局下陳世嘉、林澤彬安打，林莛淯二壘安打先拿1分，陳愷佑高飛犧牲打再添分數，台灣海洋隊取得6：0領先。9局上日職白隊反攻，靠2安和保送形成滿壘，坂本勇人擊出內野滾地球拿到團隊唯一的1分。

台灣海洋隊先發投手謝葆錡投4局被敲3安，飆5K無失分拿下單場MVP，他表示，感謝捕手全浩偉，都是按照捕手配球去投，接下來他要去澳洲職棒繼續比賽，希望能延續手感，備戰明年球季。謝葆錡退場後，林栚呈接手投2局無失分拿下勝投，郭泰呈、林詩翔各投1局也無失分。

冬盟4強賽將於後天開打，午場由台灣山林隊對日職白隊，晚場則由台灣海洋隊對日本社會人隊，贏家晉級15日的冠軍戰。

謝葆錡繳4局無失分好投拿下單場MVP。（中職提供）

張祐嘉首局首打席開轟。（中職提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法