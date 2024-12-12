日職》扛日本隊四番的阪神虎強打森下翔太 明年加薪至7800萬日圓

森下翔太。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎球星森下翔太今天與球團談薪，獲得加薪4000萬日圓，明年薪水增至7800萬日圓。森下翔太表示，明年希望能交出3成的打擊率，期盼能打出生涯年，並盼能球隊奪得中央聯盟、再拿日本一，「自己也會以個人獎項為目標而努力」。

現年24歲的森下翔太是來自日本中央大學的好手，他在2022年選秀會獲得阪神虎第一指名入團，2023年新人賽季交出10轟、41分打點，打擊率2成37表現。森下翔太在日本大賽貢獻7分打點寫新人紀錄，並幫助阪神虎奪得日本一，也獲得日本大賽優秀選手賞。

請繼續往下閱讀...

森下翔太今年曾一度狀況不佳被降至二軍調整，整季出賽129場，繳出16轟、73分打點都是阪神全隊最多，打擊率2成75，整體攻擊指數為0.804，得點圈打擊率為0.351。

根據日媒《Daily》報導，森下翔太認為，今年曾被降至二軍，開季表現不好，球季後段的表現也不佳，這個賽季的起伏很大。

森下翔太指出，明年賽季目標是達成3成打擊率，最重要的是交出打擊率的表現，這也是身為好打者的特色，如果加上全壘打、打點的話，認為肯定能打出生涯最加賽季。

此外，森下翔太也是今年世界棒球12強賽日本隊當家第四棒，合計出賽9場，共28打數敲10安，包含1轟、貢獻9分打點，打擊率3成57，整體攻擊指數為1.031。森下翔太也以外野手身分入選本屆12強賽最佳陣容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法