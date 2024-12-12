MLB》赫南德茲盼簽26億鉅約 美媒曝與道奇談約僵局原因

T.赫南德茲。（資料照，USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今年勇奪世界大賽冠軍，季後想與外野強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）續約，但卻傳出雙方談判陷入困境。《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）今天撰文點出談約陷入僵局的原因。

《今日美國》記者南丁格爾報導指出，T.赫南德茲很希望能夠續留道奇，不過雙方對於報價的有所分歧，赫南德茲不想簽下3年6500萬美元至7000萬美元的合約，而是希望能夠拿到至少4年8000萬美元（約台幣26億）的高額合約。南丁格爾認為赫南德茲最後應該會與道奇續約，但金額可能比道奇當初預想的還要高。

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對於目前與T.赫南德茲談約陷入僵局，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）日前受訪曾表示，現在情況有點複雜，T.赫南德茲今年打出非常出色的表現，他也希望能夠繼續留下來，目前一切都還在討論當中，不過佛里曼也提到，如果他與其他球隊簽約，球團也只能祝福他。

現年32歲的T.赫南德茲今年1月以1年2350萬美元合約加盟道奇，用短約證明了自己的強打身手，單季33轟創下生涯單季最佳，貢獻生涯單季次高的99分打點，打擊率為2成72，整體攻擊指數為0.840。T.赫南德茲在季後賽貢獻3轟、12分打點、打擊率2成50的成績，幫助道奇拿下隊史第8座世界大賽冠軍。

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