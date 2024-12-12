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富邦U18青棒賽》京畿道逆轉嘉義縣 8強賽韓國內戰

2024/12/12 16:07

京畿道拿下勝利。（記者陳志曲攝）京畿道拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕南韓京畿道隊長金碩彬擊出2支安打帶頭衝，並在第4局帶動連得3分的逆轉攻勢，5:3擊敗嘉義縣，將在新北富邦青棒賽8強戰對決韓國首爾，形成韓國內戰。

京畿道前3局以1:3落後，第4局金碩彬率先上場就安打，京畿道士氣大振，韓仁浩、韓旴周和李康玟也接連擊出安打，加上3次盜壘，一舉攻下3分，4:3超前。

金碩彬、韓仁浩和韓旴周各擊出2支安打，林埈煐中繼1.1局無失分、無安打，投出2次三振，拿下勝投。京畿道發7次盜壘都成功，是逆轉的另一個關鍵。

京畿道總教練朴建玟表示，已經進入一戰決生死的單淘汰賽，選手贏球的企圖心非常強烈，雖然一度落後仍緊咬不放。對於明天8強賽的南韓內戰，朴建玟表示，在國內就和首爾交手過，知道怎麼贏他們，相信明天會有精采的比賽。

金碩彬表示，和首爾對決過3次，取得2勝1敗的優勢，有信心再擊敗他們，9月份曾經來台灣參加桃園盃青棒賽，逐漸適應比賽的強度和氣氛，越來越有發揮。

高三的金碩彬已經不能參加明年的U8世界盃，目標就放在韓職選秀，他表示，來台灣比賽是很好的學習經驗，希望有助於在選秀會上獲得青睞，最喜歡的職棒選手是洋基隊賈吉和樂天巨人外野手金棟熙，期待將來能向他們看齊。

京畿道金碩彬敲出安打。（記者陳志曲攝）京畿道金碩彬敲出安打。（記者陳志曲攝）

嘉義縣吞敗。（記者陳志曲攝）嘉義縣吞敗。（記者陳志曲攝）

京畿道韓旴周（中）衝回本壘，跑回超前分，與隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）京畿道韓旴周（中）衝回本壘，跑回超前分，與隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）

京畿道金碩彬敲出安打。（記者陳志曲攝）京畿道金碩彬敲出安打。（記者陳志曲攝）

京畿道總教練朴建玟。（記者陳志曲攝）京畿道總教練朴建玟。（記者陳志曲攝）

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