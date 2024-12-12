桌球》「梁靖儒組合」打頭陣 山東魏橋乒超直落三開紅盤

林昀儒（左）和梁靖崑組成的「梁靖儒組合」在乒超首戰以直落三獲勝。（取自WTT微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕2024年中國乒乓球俱樂部超級聯賽第一階段賽事，今天在湖南長沙中南大學體育館點燃戰火，台灣一哥林昀儒和中國名將梁靖崑組成的「梁靖儒組合」首戰直落三過關，幫助山東魏橋隊以直落三輕取江蘇中超電纜，取得開門紅。

世界排名15的林昀儒睽違4年後再度加盟山東魏橋，和世界球王王楚欽、梁靖崑及今年世青賽U19歲組「四冠王」黃友政並肩作戰。

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乒超聯賽比照奧運團體賽制，採3人5分制，山東魏橋第一點雙打推出林昀儒和梁靖崑，迎戰今年世青賽U15歲組「四冠王」李和宸和全開源的組合。

林昀儒和梁靖崑雖然是第一次搭配，但兩人都具備雄厚的單打實力，小林也兩度展現神乎其技的削球美技，最終「梁靖儒組合」以11:5、14:12、11:7過關，為山東魏橋先馳得點。

第二點單打，世界排名第一的王楚欽也以11:1、12:10、11:6收拾世界排名33的日本17歲新星松島輝空。

第三點單打，世界排名第5的梁靖崑，面對左手持拍的後起之秀李和宸也未遭遇太多抵抗，以11:7、11:5、11:3輕鬆獲勝。

另外，巴黎奧運男單金牌樊振東今天也在乒超復出，他以3:0輕取削球老將侯英超，和已退出國家隊的許昕聯手幫助上海地產集團以3:0擊退深圳寶安明金海，拿下首勝。

女子組方面，代表黃石基地隊的國泰小將巫嘉恩，上午和今年世青U15歲女單冠軍姚睿軒搭檔雙打，但以0:3不敵徐奕/錢天一，黃石基地最終也直落三敗給名將如雲的山東魯能。

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