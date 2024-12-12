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日職》12強賽曾與陳傑憲交換球棒 廣島球星小園海斗想打經典賽

2024/12/12 17:25

日本隊小園海斗。（資料照，記者陳志曲攝）日本隊小園海斗。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕廣島鯉魚球星小園海斗今年季後與球團談薪，獲得加薪3600萬日圓，明年薪水為9000萬日圓，小園海斗明年的背號將從「51號」變至「5號」。小園海斗希望能入選2026年經典賽日本代表隊成員。

現年24歲的小園海斗是廣島鯉魚在2018年選秀會第一指名的好手，今年整季全勤出賽143場，交出2轟，貢獻61分打點是全隊最多，打擊率2成80，整體攻擊指數為0.654，得點圈打擊率3成41。

小園海斗今年開季守游擊，球季中段改守三壘。本季鎮守游擊有24場，鎮守三壘則有118場，另有一場擔任指定打擊。

日媒《產經體育》報導，小園海斗給出今年的年度漢字為「學」，「無論是守備位置或是打序（扛第四棒），真的學到許多事情，為了能有更多的表現，自己應該要鍛鍊心理素質。」

小園海斗也指出，想爭取成為2026年經典賽日本隊的成員之一，「明年的表現非常關鍵。」

小園海斗也是今年世界棒球12強日本隊國手，曾與台灣隊長陳傑憲交換球棒。小園海斗在本屆12強出賽7場，共31打數敲12安，有2轟、8分打點，打擊率3成87，曾在複賽面對美國隊單場敲2轟灌進7打點。

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