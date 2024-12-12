日職》另類FA？曾上大聯盟的前火腿強投上澤直之 傳軟銀有興趣

上澤直之。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹32歲右投石川柊太日前以3年6億日圓合約轉戰千葉羅德，讓軟銀失去一名主力先發投手。根據日媒《東京體育報》報導，軟銀想填補先發輪值空缺，傳出看上今年旅美的前日本火腿強投上澤直之，引起許多日本球迷們議論。

現年30歲的上澤直之去年季後獲得火腿球團同意，讓他透過入札制度挑戰大聯盟，今年以小聯盟合約加盟光芒，他在3月27日被交易至紅襪隊。上澤直之在今年在5月3日迎來大聯盟初登板，並留下出賽2場共投4局失1分、防禦率2.25的成績。

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上澤直之在5月9日被降至小聯盟3A，整季在3A出賽20場（有6場為先發），交出5勝4敗、防禦率7.63的表現，共59局賞47次三振，被打擊率為2成96，每局被上壘率為1.78。上澤直之在9月右手肘受傷，季後未獲續約成自由身。

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

《東京體育報》報導，上澤直之明年賽季的動向，除了老東家火腿隊外，也考慮日職其他球隊，慎重思考迎接新的挑戰。軟銀剛失去生涯為球隊貢獻56勝的石川柊太，因此傳出軟銀高層對上澤直之有興趣。

軟銀鷹32歲明星強投有原航平也曾經是火腿隊王牌之一，他在2020年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後與遊騎兵簽2年620萬美元合約。有原航平在大聯盟兩個賽季，合計出賽15場，累積3勝7敗、平均防禦率為7.57。有原航平結束旅美之路後，他在2023年1月與軟銀簽3年約15億日圓的合約。

部分日本球迷認為，若上澤直之最後轉戰軟銀，等於是另類的FA，因此「有原式FA」頓時成為日本社群媒體X上的熱門關鍵字之一。

上澤直之在2023年賽季為火腿隊交出9勝9敗、防禦率2.96的成績，共投170局是該年太平洋聯盟投手群中最多。上澤直之生涯在日職9個賽季，貢獻70勝、平均防禦率3.19。

有原航平。（資料照，法新社）

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