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NBA》紐約公敵「擲骰子」開嘲諷 老鷹少主楊恩：我愛尼克球迷

2024/12/12 17:53

T.楊恩贏球後在尼克中場Logo做出「擲骰子」的動作。（取自Clutch Points推特）T.楊恩贏球後在尼克中場Logo做出「擲骰子」的動作。（取自Clutch Points推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）今天在客場對戰尼克繳出22分、11助攻，助隊以108：100逆轉贏球，成功晉級NBA盃4強。T.楊恩在比賽結束後，在尼克中場Logo做出「擲骰子」的動作，他賽後受訪時表示，這是他對尼克球迷的愛，嘲諷意味十足。

老鷹在2021年東部季後賽首輪5戰出線，當時T.楊恩淪為「紐約公敵」，無視爆滿球迷嘲諷挑釁，還在場中公開向現場觀眾鞠躬致意。只要T.楊恩作客麥迪遜廣場花園，尼克球迷都會抱以噓聲，老鷹少主也自嘲：「老早習慣這種聲量了。」

T.楊恩今天率領老鷹克服全場最多12分落後上演逆轉秀，他在比賽結束後在尼克主場的中場Logo選擇不同的慶祝方式，他跪了下來做出「擲骰子」的動作，T.楊恩賽後表示，這個動作是代表他們要去賭城拉斯維加斯，前幾天與弟弟討論過要做怎樣的慶祝動作。他也開玩笑說道，自己對尼克球迷很有愛。

對於T.楊恩的嘲諷動作，尼克明星後衛布朗森（Jalen Brunson）並未感到不滿，他坦言，如果不想看到對手做出這樣的慶祝動作，他們就該贏下比賽。

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