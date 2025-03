NBA》紐約公敵「擲骰子」開嘲諷 老鷹少主楊恩：我愛尼克球迷

T.楊恩贏球後在尼克中場Logo做出「擲骰子」的動作。(取自Clutch Points推特)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹一哥T.楊恩(Trae Young)今天在客場對戰尼克繳出22分、11助攻,助隊以108:100逆轉贏球,成功晉級NBA盃4強。T.楊恩在比賽結束後,在尼克中場Logo做出「擲骰子」的動作,他賽後受訪時表示,這是他對尼克球迷的愛,嘲諷意味十足。

老鷹在2021年東部季後賽首輪5戰出線,當時T.楊恩淪為「紐約公敵」,無視爆滿球迷嘲諷挑釁,還在場中公開向現場觀眾鞠躬致意。只要T.楊恩作客麥迪遜廣場花園,尼克球迷都會抱以噓聲,老鷹少主也自嘲:「老早習慣這種聲量了。」

T.楊恩今天率領老鷹克服全場最多12分落後上演逆轉秀,他在比賽結束後在尼克主場的中場Logo選擇不同的慶祝方式,他跪了下來做出「擲骰子」的動作,T.楊恩賽後表示,這個動作是代表他們要去賭城拉斯維加斯,前幾天與弟弟討論過要做怎樣的慶祝動作。他也開玩笑說道,自己對尼克球迷很有愛。

對於T.楊恩的嘲諷動作,尼克明星後衛布朗森(Jalen Brunson)並未感到不滿,他坦言,如果不想看到對手做出這樣的慶祝動作,他們就該贏下比賽。

