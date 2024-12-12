MLB》「我一整週都很緊張」 林多分享等待索托決定時的心情

林多。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在索托（Juan Soto）正式宣布加入大都會前，各支球隊的球迷和球員都在期待他的最終決定，對此大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）在受訪時談到了自己如何度過這段煎熬的時光及對於索托加入的想法。

林多在接受大聯盟官網的訪問時提到:「過去一週我都非常緊張，只能不停等待，然後希望會有最好的結果，不過整體而言，我就像是個普通球迷，享受著整個過程。」

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雖然媒體曾報導林多已多次參與這次球團的索托招募戰，但官網報導指出，林多在索托進行抉擇的這段時間中，都沒有與索托進行聯繫，甚至連一封簡訊都沒有發。對此林多表示，自己一直等到索托選擇加入大都會後，才發出簡訊歡迎他的加入。

此外林多也談到對於索托加入的感想:「我聽到所有有關索托的事情都非常棒，他是非常勤奮的人，總是想著要怎麼進步，此外他也很關心自己的技術、勝利、家庭還有隊友。而這些就是我想在大都會建立的球隊文化，我認為索托是最合適的人選。」

最後林多談到對於明年球季的目標:「明年的球隊將會完全不同，雖然春訓一開始時，我們會談論2024年的事情，但我們很快就會忘掉過去，展開全新的篇章。索托是這個世代中的頂級球員，他可以幫我們贏下很多比賽，希望他能成為幫助我們衝擊世界大賽的一份子。」

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