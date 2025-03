MLB》金手套強打艾倫納多不適合洋基？ 紐約媒體分析原因

艾倫納多。(資料照,今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅雀33歲球星艾倫納多(Nolan Arenado)傳出被球隊擺上交易桌,艾倫納多也願放棄不可交易條款,想去爭冠球隊,甚至願意改守一壘。不過,紐約媒體《Yes Network》記者J.柯瑞(Jack Curry)近日在節目中表示,艾倫納多不適合洋基,點出洋基可以去追求投入自由市場的響尾蛇一壘手C.沃克(Christian Walker)。

J.柯瑞在《Yes Network》的節目中表示,C.沃克過去3年累積95轟,雖然明年3月將滿34歲,不一定要給出5、6年約,可以開2至3年的合約。

請繼續往下閱讀...

至於艾倫納多,J.柯瑞認為,艾倫納多和紅雀隊還有(3年)7400萬美元的合約,今年只有16轟、整體攻擊指數(OPS)0.719的表現,並提到自己曾和洋基隊官方人士談到艾倫納多,洋基隊雖然很尊重他,但現在這個時刻,艾倫納多並不適合,不是球隊在尋找的人選,洋基隊相信會有更好的選項。

《The Athletic》記者鮑登(Jim Bowden)今天在社群媒體X上發文指出,洋基對C.沃克、太空人球星柏格曼(Alex Bregman)、塔克(Kyle Tucker)、小熊球星貝林傑(Cody Bellinger)有興趣,但目前沒有艾倫納多。鮑登提到,洋基雖然喜歡大都會強打阿隆索(Pete Alonso)、桑坦德(Anthony Santander),但還沒有到要網羅他們的程度。

身為10屆三壘金手套得主的艾倫納多,今年出賽152場,交出16轟、71分打點,打擊率2成71,其中長打率3成94是生涯新低,整體攻擊指數(OPS)為0.719是自2013年新人年以來最差。

C.沃克今年出賽130場,交出26轟、84分打點,打擊率2成51,整體攻擊指數為0.803。C.沃克連3年奪得國家聯盟一壘金手套。

The #Yankees have shown interest in Christian Walker, Alex Bregman, Kyle Tucker, Tanner Scott and Cody Bellinger but to date not Nolan Arenado. In addition, although they like both Pete Alonso and Anthony Santander there doesn't seem to be an appetite for them to play at the…