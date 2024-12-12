羽球年終賽》麟洋配出賽小粉紅高喊「台灣是中國的」 體育署回應了

李洋／王齊麟。（資料照，羽球協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣奧運雙金組合李洋／王齊麟在BWF年終總決賽迎來最後一次合體，小組賽首戰拍下自家人李哲輝／楊博軒開出紅盤。不過，昨天竟有中國球迷在比賽期間高喊「台灣是中國的」，挑起兩岸的敏感神經，也模糊比賽焦點。

李洋將在今年賽季結束後退役，他和王齊麟前次合作已是今年9月的台北羽球公開賽，近期他也把心力放在教職，這次年終賽抱持著享受比賽的心態上陣，即便如此，麟洋配首戰依舊開出紅盤，展現奧運雙金實力。

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不過，比賽期間卻有中國球迷攪局，一位女性觀眾在場邊高喊「麟洋，台灣是中國的，知道嗎？」隨後出現歡呼聲，該名女球迷又再喊一次：「台灣是中國的，知道嗎？」現場也響起此起彼落的中國台灣吶喊聲。

對於場邊球迷喊出政治敏感口號，李洋、王齊麟當下沒有多做回應，事後也未提及這件事情，希望專注準備比賽。

對於台灣運動員遭到中國觀眾挑釁，體育署表示，針對世界羽球總會在杭州舉辦的年終賽，發生觀眾如此不尊重我國運動員的挑釁舉動，只會讓未來兩岸的體育交流蒙上陰影。

體育署強調，目前已指示羽球協會，應循官方管道提出抗議，並呼籲主辦單位世界羽球總會與杭州承辦方應對此類政治干擾做必要的制止，以免影響選手的表現。

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