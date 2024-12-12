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MLB》對大谷投保送後傷退開TJ 費城人對天使棄將山度瓦有興趣

2024/12/12 20:16

天使左投山度瓦。（資料照，美聯社）天使左投山度瓦。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕28歲的天使左投山度瓦（Patrick Sandoval）今年6月先發對戰道奇，因手臂不適退場，最終接受手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），本季報銷。山度瓦季後成為自由球員，據《運動畫刊》專欄作家佛達西（Tom Verducci）透露，費城人有意簽下他，補強先發投手戰力。

山度瓦2019年首度升上大聯盟，6年來都效力天使，近幾年成為球隊的主力先發投手，雖然本季先發16場，僅繳出2勝8敗、防禦率5.08的成績，但他近4年為天使投了460局，貢獻18勝36敗，平均防禦率為3.80，WAR值累積為8.8。

山度瓦在6月25日對戰道奇時受傷，當時在第3局對大谷翔平投出四壞球保送後，手臂明顯感到不適，最後退場，經過詳細檢查後發現他的手部屈肌嚴重撕裂、以及尺側副韌帶撕裂，隨後接受TJ手術確定整季報銷，要到2026年才能重返賽場。

山度瓦今年季後沒有獲得天使續約，雖然他在2025年可能還在復健不能出賽，但費城人仍對他有興趣，外界認為他有機會簽下2年合約，2025年進行復健，2026年重返投手丘，R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez）2026年有可能會投入自由市場，屆時山度瓦將成為最好的替代人選。

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