台灣囡仔尚勇！9年級甜心鄧筠柔扳倒香港 摘世錦賽「混雙品勢」金牌

今年世界跆拳道品勢錦標賽，桃園市立楊光國中小跆拳道隊九年級鄧筠柔（右）與台北市龍山國中謝忞祐（左）聯手摘下「公認品勢十二至十四歲混雙組」金牌。（楊光國中小跆拳道隊教練黃國師提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕世界跆拳道品勢錦標賽今年在香港舉辦，台灣隊在賽中奪下4金，其中1金，由桃園市立楊光國中小跆拳道隊9年級鄧筠柔與台北市龍山國中謝忞祐摘下，榮獲「公認品勢12至14歲混雙組」金牌，這也是鄧筠柔今年於國、內外比賽累積第9金，金牌身手備受矚目。

今年世界跆拳道品勢錦標賽在香港舉辦，鄧筠柔、謝忞祐12/4在四強賽比下墨西哥，決賽再以第一品勢9.18分、第二品勢9.08分，扳倒香港，錦標賽連過5關，兩人聯手拿下品勢混雙金牌。學校跆拳道隊教練黃國師、品勢教練林侃諭認為，兩人默契十足，以及打出去的速度、力量，都明顯勝過其他國家，是拿勝主因。

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鄧筠柔（右）、謝忞祐（左），榮獲此次世界跆拳道品勢錦標賽「公認品勢12至14歲混雙組」金牌。 （楊光國中小跆拳道隊教練黃國師提供）

走進楊光國中小跆拳道隊專屬訓練場，門外牆壁掛滿跆拳道輝煌戰績的合照身影，校隊選手練習時鏗鏘有力的喊聲不斷，在寧靜校園中顯得格外朝氣有力。

鄧筠柔157公分，體重44公斤，身形瘦小的她，進入跆拳道在教練建議下專攻品勢項目，相較跆拳道對打，品勢是將跆拳道攻防基本動作組合成訓練拳套，是適合欣賞的跆拳道比賽。鄧說：「擺姿勢的過程，如果可以展現出自己的特色，裁判就會對你較有印象」。

黃國師表示，小朋友加入跆拳道隊時，會先讓小朋友選擇要練對打還是品勢，身材如果矮小的，或是習性上傾向勇敢表現、有比賽魅力，像是一個人在打，很多人在看，就會建議他練品勢，對打則會是看起來比較兇狠，或有腳長優勢的身材條件。黃國師與林侃諭皆認為，鄧優勢在於柔軟度優勢，相較其他選手，踢得較高有力，穩定性強。

鄧筠柔在今年世界跆拳道品勢錦標賽，於「公認品勢十二至十四歲混雙組」，再度嚐到金牌滋味。（記者黃政嘉攝）

鄧筠柔5年級開始學跆拳道，因為小時候身體不好，小時候有氣喘，媽媽就送去道館練身體，念國中時，加入學校跆拳道隊，國中後就沒再發作過，從7年級開始接續參與小、大型比賽，今年國、內外包含個人、團體賽，就拿下9面金牌，包括世界跆拳道品勢錦標賽、韓國公開賽、全國中等學校運動會個人組等等，金牌身手受矚。

金牌榮耀底下，是每天數小時的努力付出淬鍊而成，鄧說，通常一天都練習四、五個小時，賽前週六也會練，練習中有些動作做不好，要一直重做，如果腳踢不好，就不會有自己的特點，裁判也容易覺得你這個地方做不好，影響扣分。

「沒想到這次還可以拿到金牌」，鄧說，選拔前有受傷，像腳、腰等很多地方都曾拉傷過，動作也一直做不好就想要放棄，後來教練跟爸爸媽媽都有一直鼓勵我，讓自己成長，學校防護員也每天下午協助治療，爸媽下課也會帶著去外面做復健，然後就愈來愈好。這次剛好排在台灣隊最後一天賽程上場出賽，會有些奪牌壓力，希望明年全中運可以連霸，並選上亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽的國手。

楊光國中小跆拳道隊自2005年成立，至今累積27面全國中等學校金牌、4次團體賽冠軍，以及培育出青年奧運金牌選手黃鈺仁等國際知名選手，校長曾學鉦表示，鄧筠柔此次於世界跆拳道品勢錦標賽中的傑出表現，再次證明楊光國中小跆拳道隊的實力，他強調，學校將持續推動跆拳道運動，讓更多學生透過比賽累積經驗，為國爭光。

學校教練黃國師與林侃諭皆認為，鄧筠柔（前左）優勢在於柔軟度，相較其他選手，踢得較高、有力，穩定性強。 （記者黃政嘉攝）

鄧筠柔（第二排右四）國內外比賽屢獲佳績，楊光國中小校方與跆拳道隊共同表揚合影。（記者黃政嘉攝）

楊光國中小跆拳道隊訓練場，門外牆壁掛滿歷屆選手四處征戰的輝煌身影。 （記者黃政嘉攝）

桃園市楊光國中小跆拳道隊教練黃國師（左一）、品勢教練林侃諭（右一）與鄧筠柔（中）、校長曾學鉦（右三）及學校家長會合影。（記者黃政嘉攝）

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