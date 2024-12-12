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羽球年終賽》可惜！麟洋配激戰3局遭丹麥組合逆轉 吞下首敗

2024/12/12 20:18

李洋、王齊麟。（羽協提供）李洋、王齊麟。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣奧運雙金組合李洋／王齊麟今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，以21：13、19：21、19：21遭丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森逆轉，目前取得1勝1負。

李洋／王齊麟在巴黎奧運完成2連霸壯舉，由於李洋將在今年賽季後退休，奧運後王齊麟改和邱相榤搭配，兩人前次合作為今年9月台北公開賽。麟洋配曾摘下2020年的年終賽冠軍，也是合拍後首座大賽冠軍，如今將在同場比賽為合拍劃下句點。

即便近期李洋已經淡出賽場，這次抱持著享受比賽的心態出賽，麟洋配首戰依舊擊敗自家人李哲輝／楊博軒，開出紅盤。

李洋、王齊麟。（羽協提供）李洋、王齊麟。（羽協提供）

李洋／王齊麟今天迎戰世界排名第3的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），兩組人馬10度交手，麟洋配取得7勝3負優勢，近期更收下對戰3連勝。

李洋／王齊麟開局狀況不錯，率先取得11：7領先，技術暫停後，麟洋配犀利的進攻，幫助他們持續擴大領先，加上對手失誤增加，兩人以21：13拔得頭籌。

第2局李洋／王齊麟開局一度落後，但兩人趁對手陷入亂流時，連拿3分超前，也率先搶下第11分。技術暫停後，麟洋配失誤增加讓對手超車，先拿下局點，但兩人先追回1分，可惜仍以19：21讓出。

進入決勝局，麟洋配連丟3分，王齊麟網前攻擊得分先止血，兩人調整後連拿9分，無奈又出現亂流被追上，好在麟洋配先搶下第11分，討回優勢。技術暫停後，麟洋配持續擴大領先，甚至上演美技，李洋躺著都還能防守，可惜沒能擋住對手逆襲，以19：21讓出。

李洋／王齊麟小組賽最終戰要碰上世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，兩組人馬過去各拿2勝平分秋色。

李洋、王齊麟。（羽協提供）李洋、王齊麟。（羽協提供）

李洋、王齊麟。（羽協提供）李洋、王齊麟。（羽協提供）

李洋、王齊麟。（羽協提供）李洋、王齊麟。（羽協提供）

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