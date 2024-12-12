足球》避免運動傷害！體育署攜運科中心指引兒少頭頂球訓練

體育署攜手運科中心指引足球兒少頭頂球訓練。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為避免學生參與足球運動受到傷害，體育署特別和國家運動科學中心合作，公告研訂「兒童與青少年足球頭頂球訓練建議指引」，希望降低兒童及青少年時期的訓練風險。

運科中心執行長黃啟煌表示，包括蘇格蘭、英格蘭、美國、紐西蘭、日本等國家，都已針對兒童與青少年頭頂球訓練導入指導方針，並限制或禁止訓練和比賽中的頭頂球動作，就是為了降低發生頭部傷害。因此運科中心與體育署合作，以跨領域方式邀請運動醫學、小兒神經醫學、運動科學及各階層足球教練展開座談會，共同研商出「兒童與青少年足球頭頂球訓練建議指引」。

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體育署主任秘書呂忠仁強調，為了防範未然，教練應該教導正確技術及研議合適的比賽規範，並且靠著後續教育去落實推動，至於研擬規劃的「兒童與青少年足球頭頂球訓練建議指引」中，建議6歲以下兒童不應安排頭頂球訓練；9至12歲兒童若有頭頂球訓練需求，建議採用氣球或泡棉球訓練；12至15歲青少年則建議採用4號球或最低氣壓5號球訓練。

適康復健科診所醫師鄭惟仁指出，人體腦部發育要到11歲，才會達到成人腦細胞數量的95%，若在發育階段因為頭頂球訓練而產生腦震盪或者腦損傷，很可能會對後續及未來的認知產生影響，呼籲平常訓練時務必保障年輕選手安全及健康成長。

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