PLG》韓職啦啦隊席捲和平館！勇士推「歐巴~撒拉嘿勇」主題週

勇士打造歐巴撒拉嘿勇主題週，邀請南韓啦啦隊與Angels應援。（勇士提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「韓」流來襲！台北富邦勇士12月唯一一檔主題週，「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」28、29日於和平籃球館登場，並邀請四位南韓安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩來台，包括曾到台北大巨蛋加入富邦悍將應援的鄭嘉睿、朴星垠，以及擁有高人氣的千昭允、劉世莉共襄盛舉，Fubon Angels韓籍新成員金渡娥也會首度加入應援與球迷們見面。

勇士「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」主題週，準備許多精美好禮要送給球迷，兩日進場球迷皆可獲得延世大學保久調味乳、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾-BT21巴黎時光款、主題週主視覺加油手舉牌，28日再加碼贈送勇士歐巴小卡；29日則提供勇士週記事本。除此之外，場外攤位結合韓國不倒翁、好麗友、韓國SEOJU、樂天PEPERO等多家韓國知名品牌一同打造勇士出任務，分別完成指定任務者，有機會將各品牌周邊好禮帶回家。兩天中場活動「扇子接力賽」、「氣球傳情」，挑戰成功者則可獲得勇士精美大禮包。

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因應南韓主題週，29日賽前舉辦Fubon Angels韓籍女孩限時擊拳會外，另外兩天主場更邀請鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉這4名人氣女孩，首度前進勇士主場，除了賽前投入限時擊拳會、簽名會與拍照會等限定活動，還將與Fubon Angels熱力合舞，為全場球迷帶來精彩演出。

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