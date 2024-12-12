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羽球年終賽》激戰3局遭中國勁敵逆轉 周天成小組賽吞2連敗

2024/12/12 21:22

周天成。（羽協提供）周天成。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，以21：18、14：21、13：21遭中國好手李詩灃逆轉，苦吞2連敗，晉級4強機會渺茫。

34歲的周天成生涯第5度參與年終賽，過去他在2018、19、22年於小組賽出局，最好成績是2020年打進4強。這次他在小組賽和丹麥頭號種子安童森、馬來西亞李梓嘉、中國李詩灃同組。

周天成首戰先以13：21、15：21不敵馬來西亞名將李梓嘉，今天將和地主好手、世界排名第6的李詩灃過招，兩人過去各拿1勝，對戰紀錄平分秋色。

周天成在開局陷入苦戰，一度被對手連拿7分陷入大幅落後，但他發揮耐心，持續緊追，也以21：18逆轉先下一城。

周天成。（羽協提供）周天成。（羽協提供）

進入第2局，周天成進攻都能有效得分，一口氣連掃6分，但李詩灃很快迎頭趕上，小天也發生失誤陷入亂流，被對手超車，以14：21讓出。

周天成在決勝局一度握有10：7領先，未料對手迅速反擊，在技術暫停後超車，小天狀態也被影響，連續失分陷入11：17落後，雖然追回2分卻也無力逆轉戰局，以13：21落敗。

周天成在小組賽最後一戰要碰上世界排名第2的丹麥好手安童森，小天對他取得7勝4負的對戰優勢。

周天成。（羽協提供）周天成。（羽協提供）

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