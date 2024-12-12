羽球年終賽》激戰3局遭大馬組合逆轉 李哲輝／楊博軒苦吞2連敗

李哲輝、楊博軒。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙組合李哲輝／楊博軒今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，以21：15、19：21、13：21遭馬來西亞吳世飛／伊祖丁逆轉，小組賽吞下2連敗，提前遭淘汰。

李哲輝／楊博軒在今年3月德國公開賽奪冠，法國公開賽拿亞軍及全英公開賽晉級4強，可惜最後還是無緣進軍巴黎奧運，不過，兩人還是持續努力，奪下今年台北公開賽冠軍，最後也摘下合作以來首張年終賽門票。

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李哲輝／楊博軒小組賽首戰不敵自家人李洋／王齊麟，今天第2戰對決世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，雙方交手過3次，台灣組合拿下1勝略居下風。

李哲輝／楊博軒首局先取得11：4大幅領先，但大馬組合一路緊追，好在兩人頂住壓力，沒讓對手超車，以21：15先馳得點。進入第2局，李哲輝／楊博軒和對手9度戰成平手，可惜最終以19：21讓出，決勝局發揮也不理想，以13：21吞下敗仗。

李哲輝／楊博軒小組賽最後一戰要碰上世界排名第3的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），尋求開胡。

目前該組戰況，丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森搶下2連勝，已確定挺進4強，李洋／王齊麟、馬來西亞吳世飛／伊祖丁都拿下1勝1負，明天兩組人馬交手，勝方將可取得4強門票。

李哲輝、楊博軒。（羽協提供）

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