晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球年終賽》激戰3局遭大馬組合逆轉 李哲輝／楊博軒苦吞2連敗

2024/12/12 21:42

李哲輝、楊博軒。（羽協提供）李哲輝、楊博軒。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙組合李哲輝／楊博軒今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，以21：15、19：21、13：21遭馬來西亞吳世飛／伊祖丁逆轉，小組賽吞下2連敗，提前遭淘汰。

李哲輝／楊博軒在今年3月德國公開賽奪冠，法國公開賽拿亞軍及全英公開賽晉級4強，可惜最後還是無緣進軍巴黎奧運，不過，兩人還是持續努力，奪下今年台北公開賽冠軍，最後也摘下合作以來首張年終賽門票。

李哲輝／楊博軒小組賽首戰不敵自家人李洋／王齊麟，今天第2戰對決世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，雙方交手過3次，台灣組合拿下1勝略居下風。

李哲輝／楊博軒首局先取得11：4大幅領先，但大馬組合一路緊追，好在兩人頂住壓力，沒讓對手超車，以21：15先馳得點。進入第2局，李哲輝／楊博軒和對手9度戰成平手，可惜最終以19：21讓出，決勝局發揮也不理想，以13：21吞下敗仗。

李哲輝／楊博軒小組賽最後一戰要碰上世界排名第3的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），尋求開胡。

目前該組戰況，丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森搶下2連勝，已確定挺進4強，李洋／王齊麟、馬來西亞吳世飛／伊祖丁都拿下1勝1負，明天兩組人馬交手，勝方將可取得4強門票。

李哲輝、楊博軒。（羽協提供）李哲輝、楊博軒。（羽協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中