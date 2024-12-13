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MLB》12強飆157公里觸身球砸到江坤宇的美國火球男 今找到新東家

2024/12/13 07:24

艾塔維拉。（資料照，取自艾塔維拉個人X）艾塔維拉。（資料照，取自艾塔維拉個人X）

〔體育中心/綜合報導〕根據多家美媒報導，白襪隊在今天宣布以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，簽下32歲後援右投艾塔維拉（Dan Altavilla）。

艾塔維拉今年在皇家有5場出賽紀錄，其中包含1場先發，累積3.2局投球，被敲出5支安打，投出5次三振、3次保送與1次觸身球，失掉6分都是自責分，防禦率14.73。艾塔維拉在6月遭遇右斜肌拉傷，9月離開傷兵名單後不久就遭指定讓渡（DFA）。

季後成為自由球員的艾塔維拉，也代表美國隊征戰世界棒球12強賽事。而他在複賽面對台灣也有出賽紀錄，當時在8局上登板後援，面對前一個半局敲出清壘長打的江坤宇，投出157公里觸身球，當下還讓江坤宇忍不住回瞪，氣氛頓時劍拔奴張。艾塔維拉在整個賽會出賽5場，5.1局飆10K，防禦率1.69。

艾塔維拉2016年於水手登上大聯盟，2020年季中被交易至教士，該年因動了手肘韌帶置換（Tommy John，俗稱TJ手術），2022年整季報銷，2023年在紅襪小聯盟也僅出賽8場。艾塔維拉大聯盟生涯出賽124場，累積119.2局，投出134K，防禦率4.36，拿下8勝8敗。

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