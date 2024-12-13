MLB》世界大賽後未和洋基隊友說過話 索托：紐約一直是大都會的城市

索托。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲少年強打索托（Juan Soto）今天在花旗球場舉辦加盟大都會記者會，索托受訪時透露，自己自從世界大賽後就從未和洋基前隊友們說過話，但也表示待在洋基的時光彌足珍貴。

索托以15年7.65億美元史上最大合約轉戰大都會，而洋基向索托陣營開出的最終報價是16年7.6億美元，只能眼睜睜看著索托奔向同城豪門。索托今坦言，他認為洋基已經盡全力留下他，「但有4隊也在做相同的事情，讓我感到舒適。」他也強調，檯面上就是5支球隊的競爭，這與大都會戰勝洋基無關。

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洋基今年闖進世界大賽，不過最終敗給道奇。回想起今年在洋基的經歷，索托直言：「我無法用言語形容，這太不可思議了，我度過了美好的時光，要從中抽離真的很難。但最終我和家人仍仔細考量各處的發展，並做出決定。」

索托表示，儘管洋基輸掉世界大賽，但他仍非常享受這段經歷，也不影響他的決定。被問及是否和洋基前隊友們交談過，索托說道：「我沒跟他們說過，整個季後賽我們彼此都不停溝通，但之後，我就沒有和任何人說過話。」

如今加盟大都會，被問及這是否讓紐約成為大都會的城市，索托表示：「一直以來紐約都是屬於大都會的城市，我認為我們只需要將其帶向最頂端，總冠軍的數量會告訴你，這是屬於洋基還是大都會的城市。」

索托。（今日美國）

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