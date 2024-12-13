MLB》洋基為何搶不到白襪明星強投？ 紐媒透露不願放棄2潛力新秀

克羅切。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪昨天發動4換1大交易，送出4位農場潛力新秀，向白襪交易來當家王牌左投克羅切（Garrett Crochet）。根據《紐約郵報》報導，剛以8年合約網羅前勇士王牌佛里德（Max Fried）的洋基，據傳也向白襪提出過報價。

紅襪送出農場第4、百大新秀第25名捕手提爾（Kyle Teel），農場第5、百大新秀第54名外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery），另外還有3A內野手梅德羅斯（Chase Meidroth）與2A右投岡薩雷茲（Wikelman Gonzalez），向白襪換來克羅切。

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根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基也曾提出過報價，只不過始終不願意放棄多明格茲（Jasson Dominguez）與隆巴德（George Lombard Jr.）兩位潛力新秀。其中多明格茲是農場第1、百大第14名大物；前職棒之子隆巴德則是洋基農場第3名好手。海曼表示，洋基「從未接近達成交易」。

另外，近日以15年7.65億美元破紀錄合約簽下索托（Juan Soto）的大都會，也試圖交易過克羅切，只不過不願送出百大排名第40的右投斯普羅特（Brandon Sproat）與第52的游擊手威廉斯（Jett Williams），同樣從未接近達成交易。

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