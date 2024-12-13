MLB》交易來用不到1季就遭洋基釋出！前道奇冠軍後援左投轉戰天使

岡薩雷茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據美媒《運動畫刊》報導，今年季末遭到洋基釋出的29歲後援左投岡薩雷茲（Victor González），近日以小聯盟合約加盟天使。

岡薩雷茲是洋基去年冬天透過交易從道奇換來的後援投手，洋基當時送出前首輪新秀史威尼（Trey Sweeney）才換回他與另外一位小將維瓦斯（Jorbit Vivas）。儘管岡薩雷茲被帶進開季名單，但表現每況愈下，他在6月底遭DFA後下放3A。

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然而來到3A後，岡薩雷茲狀態仍不盡理想，在22局的投球局數中被打29支安打，且防禦率是偏高的4.50，在他連3A打者都沒辦法有效壓制的情況下，洋基最終決定直接將他釋出。

岡薩雷茲在2012年以國際自由球員身份被道奇簽下，2020年賽季迎來大聯盟初登板，該年出賽15場，20.1局投球飆出23K，防禦率是出色的1.33，他在該年季後賽8場出賽，防禦率2.70，也幫助道奇奪下自1988年後首座世界大賽冠軍。

2021年季末，岡薩雷茲動了手肘手術，2022年整季報銷，直到2023年才回歸。合計岡薩雷茲在大聯盟4個賽季，出賽120場，112.2局飆出97次三振，拿下11勝5敗，防禦率3.36。

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