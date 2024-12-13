晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》交易來用不到1季就遭洋基釋出！前道奇冠軍後援左投轉戰天使

2024/12/13 12:14

岡薩雷茲。（資料照）岡薩雷茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據美媒《運動畫刊》報導，今年季末遭到洋基釋出的29歲後援左投岡薩雷茲（Victor González），近日以小聯盟合約加盟天使。

岡薩雷茲是洋基去年冬天透過交易從道奇換來的後援投手，洋基當時送出前首輪新秀史威尼（Trey Sweeney）才換回他與另外一位小將維瓦斯（Jorbit Vivas）。儘管岡薩雷茲被帶進開季名單，但表現每況愈下，他在6月底遭DFA後下放3A。

然而來到3A後，岡薩雷茲狀態仍不盡理想，在22局的投球局數中被打29支安打，且防禦率是偏高的4.50，在他連3A打者都沒辦法有效壓制的情況下，洋基最終決定直接將他釋出。

岡薩雷茲在2012年以國際自由球員身份被道奇簽下，2020年賽季迎來大聯盟初登板，該年出賽15場，20.1局投球飆出23K，防禦率是出色的1.33，他在該年季後賽8場出賽，防禦率2.70，也幫助道奇奪下自1988年後首座世界大賽冠軍。

2021年季末，岡薩雷茲動了手肘手術，2022年整季報銷，直到2023年才回歸。合計岡薩雷茲在大聯盟4個賽季，出賽120場，112.2局飆出97次三振，拿下11勝5敗，防禦率3.36。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中