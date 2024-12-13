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羽球年終賽》化解5個賽末點仍無緣逆轉 楊博軒／胡綾芳吞3連敗無緣4強

2024/12/13 11:42

楊博軒、胡綾芳。（資料照，羽球協會提供）楊博軒、胡綾芳。（資料照，羽球協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣混雙組合楊博軒／胡綾芳今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽最終戰以19：21、17：21不敵中國奧運金牌組合鄭思維／黃雅瓊，苦吞3連敗也無緣4強。

世界排名第14的楊博軒／胡綾芳本季在新加坡公開賽、台北公開賽、高雄大師賽搶下亞軍，首度取得年終賽資格。楊胡配在小組賽首戰敗給兩屆世錦賽銅牌的香港強敵鄧俊文／謝影雪，昨天則是不敵世界第2的中國組合蔣振邦／魏雅欣。

吞下2連敗的楊博軒／胡綾芳要晉級4強難度很高，今天不只須打敗中國巴黎奧運金牌組合鄭思維／黃雅瓊，還得看另一組對戰結果，蔣振邦／魏雅欣必須打敗鄧俊文／謝影雪，形成3組人馬同為1勝2負才有機會。

楊博軒／胡綾芳過去對上鄭思維／黃雅瓊苦吞對戰6連敗，還沒有贏過，但「雅思組合」在巴黎奧運後都未出賽，手感還有待調整，楊胡組合有機會一搏。

楊博軒／胡綾芳今天開賽發揮不錯，開局取得6：2領先，但技術暫停後失誤增加陷入亂流，被對手超車，以19：21讓出首局。

第2局台灣組合一度陷入2：7落後，但兩人不放棄持續苦追，雙方僅剩3分差，無奈失誤還是較多，被對手先拿下賽末點，即便連追5分也無力逆轉戰局，以17：21敗下陣來。

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