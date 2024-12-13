富邦U18青棒賽》名字一看就知道是基督徒 石主恩MVP加持更有自信

新北藍先發投手石主恩。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕新北富邦U18青棒賽今天早上進行8強戰，新北藍靠先發左投石主恩繳6局失2分好投領軍，加上首局灌進6分，最終就以7：2擊敗新竹市，闖進同日下午的4強戰。

1局下新北藍靠3次觸身和4次四壞保送，加上許子彥二壘安打和劉承佑高飛犧牲打，單局灌進6分，3局下再靠古定玄和崔聖允安打追加分數，新竹市只在6局上敲3安追回2分落敗。

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就讀穀保家商二年級的左投石主恩，上月才拿下高中鋁棒聯賽大會MVP，今天先發表現不俗，投6局用94球被敲5安，飆出7K、另有1保送失2分拿下勝投。

「我只給自己打60分。」石主恩說，雖然拿到勝投，但控球不理想，用球數也過多，對自己表現不太滿意，現階段最快球速143公里，希望高中畢業前球能再快一點，體重再減輕一點。

石主恩透露，家族是虔誠的基督徒，所以父母為他取名「主恩」，意思是「主的恩典」，他說，爸爸是味全龍迷，家裡蒐藏很多棒球相關物品，受爸爸影響，從小他就很喜歡棒球，國小只是玩球，國中才正式加入科班棒球隊。

國中畢業後，石主恩從屏東北上穀保家商讀書打球，由於陣中人才濟濟，棒球生涯起步比隊友晚，又要面對隊內競爭，他坦言一開始壓力很大，上月鋁棒聯賽拿到最有價值球員獎才逐漸有自信。

高二的石主恩無法報名參加下月開打的高中木棒聯賽，不過穀保教頭鄭志強表示，石主恩表現愈來愈好，將是明年玉山盃和王貞治盃的戰力。

新北藍先發投手石主恩。（記者陳志曲攝）

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