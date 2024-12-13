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經典賽》陳柏清：若獲徵召WBC資格賽將全力以赴

2024/12/13 12:52

12強金牌左投陳柏清飲水思源，13日參加母校國立中興高中運動會，並換上中興高中棒球隊球衣，與學弟們一起運動員進場。（記者陳鳳麗攝）12強金牌左投陳柏清飲水思源，13日參加母校國立中興高中運動會，並換上中興高中棒球隊球衣，與學弟們一起運動員進場。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕世界棒球12強錦標賽奪金左投手陳柏清，今天返回母校國立中興高中參加運動會，對於有否意願加入WBC經典賽資格賽，他說，只要國家徵召必定全力以赴；若沒有獲徵召，則會專心在季賽，繼續精進球技。

在12強賽連兩天挑起先發重任的左投手陳柏清，是南投縣基層棒球培育出來的棒球選手，飲水思源的他，今天回到母校中興高中，參加學校運動會，並與進修部的棒球隊學弟們一起進場，現場師生大合唱「台灣尚勇」，氣氛嗨到最高點。

形容參加12強賽有如「奇幻旅程」，陳柏清表示，很感謝12強賽讓他在球技和心態上有很大的成長，下月將回到母隊台鋼雄鷹參加春訓，12強總教練曾豪駒續任經典賽總教練，目前正在決定選手名單，如果要徵召他打經典賽，絕對義不容辭、全力以赴，若沒被徵召，將會好好在季賽表現，鍜鍊好體能，也繼續精進球技。

陳柏清今天參加母校中興高中運動會，在12強擔任情蒐人員的校友黃耀毅也跟他一起接受母校獻花、披綵帶和贈送中興之光的大海報，而陳柏清不只參加運動員進場，也代表進修部參加教職員趣味競賽，同是台鋼雄鷹球員的同班同學曾品洋也在場為他加油，兩人並一起為學弟妹簽名。

陳柏清（右）代表進修部參加教職員的趣味競賽，同球隊、昔日同班同學曾品洋（中，穿黑色上衣）也到場為他加油。（記者陳鳳麗攝）陳柏清（右）代表進修部參加教職員的趣味競賽，同球隊、昔日同班同學曾品洋（中，穿黑色上衣）也到場為他加油。（記者陳鳳麗攝）

陳柏清換上台鋼雄鷹球衣為學弟妹簽名、合照。（記者陳鳳麗攝）陳柏清換上台鋼雄鷹球衣為學弟妹簽名、合照。（記者陳鳳麗攝）

12強金牌左投陳柏清（左3）和隱形冠軍情蒐人員黃耀毅（ 右3），接受母校贈送中興之光大海報。（記者陳鳳麗攝）12強金牌左投陳柏清（左3）和隱形冠軍情蒐人員黃耀毅（ 右3），接受母校贈送中興之光大海報。（記者陳鳳麗攝）

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