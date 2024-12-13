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中職》曾豪駒、川岸強可望重返一軍 樂天桃猿組最強教練團

2024/12/13 12:57

曾豪駒、川岸強。（資料照，記者林正堃攝）曾豪駒、川岸強。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿今天宣布續約世界12強冠軍教頭曾豪駒，明年「龍貓」將重返一軍教練團，不僅如此，在2023年途中上一軍整頓牛棚有功的日籍教練川岸強，據悉也將重返一軍擔任投手教練，跟古久保健二、曾豪駒相隔2年再度於一軍聯手，希望把2023年1勝之差的台灣大賽冠軍討回來。

樂天桃猿連續3年殺進季後賽，去年曾豪駒執教搭配首席教練古久保健二、投手教練川岸強的組合更殺進台灣大賽，一度取得3勝2敗的聽牌優勢，卻不幸被味全連贏2場痛失冠軍。今年帶兵殺進季後賽的古久保，明年續掌兵符，輪到曾豪駒擔任首席兼打擊教練，川岸強也將重返一軍擔任投教，頂替已離隊的許銘傑。

川岸強是2023年樂天殺進台灣大賽的關鍵人物之一，6月上一軍後宛如施展魔法，大膽起用左側投王志煊，並將道博格調到後援，不僅翻轉搖搖欲墜的牛棚，王志煊也一路成長為今年世界12強冠軍成員之一。

曾豪駒在世界12強開打前就獲得至少2隊評估，其中富邦悍將更展開接觸，最終率領台灣隊奪下12強冠軍的曾豪駒選擇留下來，沒有離開從2004年待到至今的猿隊，而「龍貓」從二軍教頭升任一軍首席兼打擊教練，預定由陳彥夆接任二軍總教練。

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