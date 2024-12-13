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2024屏東縣運今天開幕 逾1.4萬人展開3天31項競技

2024/12/13 13:07

屏東縣運今天開幕，在點燃聖火後展開為期3天的競技。（屏東縣政府提供）屏東縣運今天開幕，在點燃聖火後展開為期3天的競技。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024年屏東縣運暨公教聯合運動會今天（13日）在屏東縣立田徑場舉行開幕典禮，展開為期3天的競賽，共有田徑、羽球及舉重等31個項目，參與人數高達1.4萬人，展現鄉親對體育發展的積極參與和熱烈支持，縣長周春米主持開幕時表示，期勉選手都能發揮實力、突破自我，持續改寫大會紀錄。

今天的開幕典禮由高樹鄉自然美舞蹈協會、國立屏東女中儀隊、明正國中舞蹈班揭開序幕，精彩的表演贏得熱烈掌聲，典禮最後在聖火點燃時達到最高潮，為期3天賽事緊接著登場。

屏東縣長周春米表示，本次縣運暨公教聯合運動會有來自縣內33鄉鎮市、縣府24個局處以及各校選手們共襄盛舉，感謝大家在屏東縣運賽事上展現出靈活、敏捷與熱情，祝福所有選手皆能得到佳績，也謝謝裁判們維護公平公正的賽事，期待一起創造榮耀，綻放屬於屏東的榮光。

周春米指出，「阿猴」是今日屏東縣屏東市過去的稱呼，今年大會主題為「猴力全開」，由承辦學校明正國中老師高超俊設計，理念融合了「113」的數字和聖火的圖像，展現選手在聖火熊熊燃燒的光芒下，全力以赴的奮鬥精神及不懈追求榮耀的決心，充分展現在屏東璀璨陽光下的活力。

屏縣府體育發展中心表示，本次縣運視覺設計呈現3種顏色，各具意義，綠色代表屏東大自然萬物的美好及感受屏東的高度與廣度；藍色表現屏東大海的深度，找尋內心的寧靜，期許運動員在賽場上冷靜沉著應對；紅色則讓人感受到運動場上的賽事熱情。

體發中心說，縣運是屏東縣最高等級的綜合性賽事，感謝來自全縣各機關、學校與其他團體的選手齊聚一堂，蓄勢待發地準備展開一場充滿活力與競技精神的運動盛事，未來將持續提供選手們優質的軟硬體設施及訓練環境，期待幫助選手突破自我，邁向國際舞台發展。

2024年屏東縣運開幕，萬人參與展現運動熱情 。（屏東縣政府提供）2024年屏東縣運開幕，萬人參與展現運動熱情 。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米主持縣運開幕，期勉選手們發揮實力，再創新紀錄。（屏東縣政府提供）屏東縣長周春米主持縣運開幕，期勉選手們發揮實力，再創新紀錄。（屏東縣政府提供）

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