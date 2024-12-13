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韓職》韓華鷹簽下前火腿洋投！ 還網羅遭洋基放棄的前大物外野手

2024/12/13 14:36

韓華鷹簽下龐塞與佛羅里歐。（取自X）韓華鷹簽下龐塞與佛羅里歐。（取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《韓聯社》報導，韓華鷹以100萬美元合約簽下過去3年都在日本職棒的右投手龐塞（Cody Ponce），此外還以85萬美元合約網羅曾是洋基百大新秀的外野手佛羅里歐（Estevan Florial）。

龐塞曾在2020與2021年有過大聯盟出賽紀錄，2022年前往亞洲賽場，加盟日本火腿。龐塞在火腿效力2個賽季後，於今年轉戰樂天金鷲，季末未獲續約。龐塞在日職3個球季合計出賽39場，拿下10勝16敗，防禦率4.54。

佛羅里歐曾在2018年與2019年入選大聯盟百大新秀第44名與第57名，但他卻無法將天分兌現，2020年就初登大聯盟的他，在洋基4年僅留下134個打席，繳出1轟、打擊率0.209的成績。去年休季佛羅里歐被交易至守護者，本季出賽36場，打擊率僅0.173，敲出3轟，合計大聯盟5個賽季打擊率0.192，攻擊指數0.620，累積4轟、22分打點。

韓華鷹今天宣布兩位洋助人的加盟，提到龐塞是位快速球威力強大的投手，均速可超過150公里，也有豐富的亞洲職棒經歷；而佛羅里歐生涯在小聯盟累積172次盜壘，對球隊能帶來很大的幫助。

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